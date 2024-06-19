Уральскую ТЭЦ отремонтируют без посредников
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Наталия Портнягина
Текущую готовность к ремонту и услуги технических консультантов от завода-изготовителя для проведения инспекции газотурбинной установки (ГТУ) японские бизнес-партнеры обсудили с руководством области на базе АО «Жайыктеплоэнерго». По словам акима Западно-Казахстанской области Наримана Турегалиева, обращение непосредственно к заводу-изготовителю обосновано тем, чтобы реализацию этого сложного проекта осуществляли специалисты с высокой компетенцией.