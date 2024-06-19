Уральскую ТЭЦ отремонтируют без посредников

Общество
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Наталия Портнягина

Текущую готовность к ремонту и услуги технических консультантов от завода-изготовителя для проведения инспекции газотурбинной установки (ГТУ) японские бизнес-партнеры обсудили с руководством области на базе АО «Жайыктеплоэнерго». По словам акима Западно-Казахстанской области Наримана Турегалиева, обращение непосредственно к заводу-изготовителю обосновано тем, чтобы реализацию этого сложного проекта осуществляли специалисты с высокой компетенцией.

фото из архива "КП"

Введенная в эксплуатацию почти 64 года назад Уральская ТЭЦ в 2022-м, согласно анализу техничес­кого состояния, по степени износа оборудования включена в красную зону. Общий физический износ основного оборудования – свыше 88%, 11 зданий коммунального объекта находятся в предаварийном состоянии.

Теплоэлектроцентраль числится на балансе АО «Жайыктеплоэнерго», весь пакет акций которого принадлежит акимату ЗКО.

В 2006 году коммунальным предприятием запущена новая газотурбинная когенерационная установка японского производства. Суть энерго­сберегающей технологии заключается в утилизации тепла отработавших в ГТУ газов и производстве на котле-утилизаторе пара, направляемого в коллектор ТЭЦ. Электроэнергия, вырабатываемая газотурбинной установкой, через трансформатор и открытые распределительные устройства отпус­кается в энергосистему.

В состав парогазовой установки входят паровой котел-утилизатор и газовая турбина Hitachi с номинальной электрической мощностью 28,5 МВт. Сегодня рабочая мощность постепенно снижается и составляет 23 МВт, после проведения основной инспекции летом 2019 года мощность ГТУ – 24 МВт. Кроме этого, в январе 2022 года произошли четыре внеплановые остановки ГТУ, в 2023-м – две и две – в текущем году.

Осенью прошлого года с Mitsubishi Heavy Industries подписан контракт на изготовление запасных частей в соответствии с перечнем, рекомендованным заводом-изготовителем. Поставить запчасти планируют к концу текущего года, а ремонтные работы начнутся на следующий. Проводить их будут местные специалисты под руководством японских инженеров.

Ремонт ГТУ позволит увеличить выработку электрической энергии, продлить срок службы оборудования и повысить стабильность работы станции, уменьшив количество внеплановых простоев.

По данным руководства АО «Жайыктеплоэнерго», до 2035 года комплексный план развития станции по реконструкции основного оборудования, ремонту зданий и сооружений Уральской ТЭЦ предусматривает реализацию восьми проектов общей стоимостью свыше 61 млрд тенге. Четыре из них начаты в прошлом году: разработка проектно-сметной документации по замене турбины № 3, котлов № 1, 2, 3, установка подогревателя сетевого горизонтального типа на месте котла № 8, а также реконструкция пяти зданий.

Реализация проекта по замене турбоагрегата № 1, которая увеличит установленную мощность станции с 48 до 60 МВт, близится к завершению.

#ремонт #реконструкция #износ #Уральская ТЭЦ

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