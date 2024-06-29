Уроки балета: и вдохновение, и труд

О том, как становятся настоящими артистами балета, рассказывает ректор Казахской национальной академии хореографии, профессор, заслуженный деятель Казахстана Бибигуль Нусипжанова.

– В этом году впервые в истории балета Казахстана на известном меж­дународном конкурсе «Арабеск» студенты академии заняли второе и третье мес­та. Бибигуль Нургалиев­на, расскажите, пожалуйста, о конкурсе и о наших победителях...

– XVIII Открытый российский конкурс артистов балета имени Екатерины Максимовой «Арабеск» является одним из престижнейших, сложных и высокопрофессиональных в области балета. «Арабеск-2024», прошедший в Перми, собрал участников из Казахстана, Японии, Монголии, Армении, Бразилии, Республики Корея, Великобритании, Турции. На этом конкурсе есть деление на старшую и младшую группы. Студенты нашей академии квалификации «артист балета» участвовали в младшей группе и впервые в истории Казахстана стали лауреатами, заняли призовые места. Это студенты первого курса колледжа: Жанабил Адеми, получившая II место, и занявший III мес­то Аубакир Алихан.

Мы вдумчиво и тщательно готовились к конкурсу. Педагогами академии и художественным руководителем Алтынай Абдуахимовной Асылмуратовой была проделана большая подготовительная работа. Программа была обговорена заранее, для участников поставили со­временные хореографические номера.

У ребят оказалась двойная нагрузка: незадолго до конкурса Адеми и Алихан солировали в нашем спектакле «Роман бутона розы и мотылька» и параллельно готовились к творческому состязанию. Юные артисты испытали и серьезную психологическую нагрузку, но в итоге сумели показать отличные результаты. Мы гордимся ими! Победа на столь престижном конкурсе является достижением всей Академии хореографии.

Также было приятно услышать немало теплых слов в адрес наших студентов от специалистов из разных стран, представителей старших групп – артистов балета, их сверстников. Профессионалы отмечали их высокий уровень подготовки, выносливость и профессионализм, а особое внимание было уделено тому, как наши студенты выступили с оригинальными классическими версиями вариаций.

– Завершился очередной учебный год. Чем запомнился он и чем сегодня может гордиться академия?

– Казахская национальная академия хореографии за годы существования утвердила свое место в мировом балетном сообществе, став одним из ведущих центров профессиональной подготовки. За этот учебный год произошло много знаковых событий, начиная от концертов и гастролей и заканчивая победами студентов в олимпиадах и конкурсах. Жизнь у нас кипит!

Следует отметить, что Академия хореографии сегодня организует и проводит ряд знаковых конкурсов, которые не только выявляют и поддерживают талантливую молодежь, но и способствуют развитию хореографического искусства в стране. Так, Международный фестиваль профессиональных хореографических учебных заведений Temps lié стал творческой площадкой для обмена идеями и открытия новых тенденций в мире хореографии. Мы проводим Республиканский конкурс казахского танца имени Шары Жиенкуловой, конкурс молодых хореографов и первый в Казахстане Республиканский конкурс исполнителей сольного мужского казахского танца имени народного артис­та Казахской ССР Даурена Абирова.

А какие у нас есть спектак­ли! Заслуженную любовь зрителей и высокую оценку критиков получили балет «Щелкунчик» в хореографии Василия Вайнонена, в редакции Алтынай Асыл­муратовой, а также балет «Роман бутона розы и мотылька» в хореографии и постановке Василия Медведева по мотивам спектак­ля Мариуса Петипа 1904 года. «Роман бутона розы и мотылька» завоевал нацио­нальную премию Umai в номинации «Лучший детский балет» в 2022 году.

Казахская национальная академия побывала с гастролями в Азербайджане, Китае, Узбекистане и Кыргызстане. Гастрольные программы и проводимые нами концерты расширяют географию влияния казахстанской академии, являются прекрасным и столь необходимым опытом для наших студентов и, конечно, дарят радость зрителям, позволяя им насладиться выдающимися хореографическими произведениями.

Результаты нашей работы убедительно доказывают, что академия обрела свой путь, уверенно укрепляет позиции ­Казахстана как центра высокого балетного искусства. Здесь работают профессионалы, преданные своему делу, а наши учащие­ся – и самые маленькие, и завтраш­ние выпускники – каждый день с удовольствием спешат на занятия. За ними – будущее отечест­венного балетного искусства.

– Среди задач Академии хореогра­фии – интеграция казахстанской культуры в мировое культурное пространство и формирование национального бренда Казахстана в танцевальном и балетном искусстве. Как решаются эти задачи?

– Если опять же вернуться к конкурсу «Арабеск-2024», то мы как академия, учебное заведение громко заявили о себе. За время пребывания на этом конкурсе к нам не раз подходили представители разных стран с вопросом, откуда мы и какую школу представляем. Мы отвечали, что приехали из Казахстана, из Казахской национальной академии хореографии, и получали реакцию удивления и восторга, высокую оценку уровня подготовки наших студентов. О нас узнали в разных странах, нас запомнили, а это и приятно, и важно.

Для начальных классов мы разработали программу ранней специализации: детей 1–4-х классов академия готовит к поступлению в профессиональную школу. Результатом специализированной школы для одаренных детей является то, что они получают хорошую подготовку, лучше осваивают программу.

Нельзя не отметить и то, что мы предоставляем дополнительные образовательные программы для иностранных студентов дальнего зарубежья. Сейчас в Академии хореографии обучаются студенты из Японии, Китая, США, Эстонии, Мексики, Индонезии и стран СНГ. При выпуске иностранные студенты получают сертификаты с указанием курсов и количеством прослушанных часов, а главное – благодаря преподавателям академии имеют достойную профессиональную подготовку, могут строить свою творческую деятельность. Кстати, многие из них работают в теат­рах Astana Opera и Astana Ballet.

Практикуется выезд преподавателей школы-колледжа академии с мастер-классами в другие школы. Так, у нас тесные связи с Японией, не первый год мы выезжаем в Sofia Ballet Academy, с прошлого года у нас открылась осенняя школа для студентов из Японии. Педагоги школы-колледжа с мастер-классами по методике преподавания классического танца побывали и в Польше, Китае, странах СНГ.

– На сцене театра Astana Opera уже были показаны номера, поставленные выпускниками академии. И они имели успех у публики...

– Да, вы правы, и это тоже для нас каждый раз радостное событие. Султанбек Гумар и Айдан Калжан являются выпускниками Казахской нацио­нальной академии хореографии по специальности «балетмейстерское искусство». Успешно выступают на сцене, исполняют сольные и ведущие партии в балетах. Несмотря на молодой возраст, активно работают над развитием своих балетмейстерских способнос­тей, самостоятельно развивают новые хореографические проекты.

Султанбек Гумар, например, автор хореографического номера «Мәңгүрт» (Mankurt) на музыку Актоты Раимкуловой в обработке этнофольклорного ансамбля «Туран», а также Ruh на музыкальную композицию «Аманат» этнофольклорного ансамбля Hassak.

Айдан Калжан поставил хорео­графию классической композиции Temptation на музыку Витторио Монти. Также он является постановщиком международного проекта Art International, в котором задействованы выпускники и учащиеся академии. 8 июня 2024 года в Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева состоялась премьера программы «Это балет в стиле 2000-х», постановщиком которой выступил Айдан Калжан.

– Помогает ли академии «соседство» двух крупных театров – Astana Opera и Astana Ballet? Как складывается ваше сотрудничество? Когда ребята начинают выходить на сцену? Часто ли бывают на спектаклях?

– Наличие в столице двух балетных театров создает благоприятные условия для приобретения навыков сцени­ческого выступления. Администрация театров, несомненно, помогает нам. Воспитанники академии имеют возможность выступать перед большой зрительской аудиторией на профессиональной сцене во время отчетных концертов, а также в обоих театрах они принимают участие в репертуарных спектаклях, исполняют партии в классических постановках. Очень важно подчеркнуть, что в процессе восьмилетнего профессионального обу­чения наши ребята проходят путь от маленьких детских партий до сложных партий профессиональных артистов балета, то есть в сценической практике идет процесс обучения от простого к сложному, постепенно и поэтапно, соответственно возрастным особенностям.

И, конечно, мы имеем уникальную возможность посещать лучшие спектакли как зрители, что расширяет кругозор и творческое мышление подрастающего поколения.

– Следите ли вы за творческой судьбой выпускников? Бывают ли у них проблемы с трудоустройством?

– Казахская национальная академия хореографии с гордостью может сказать, что уровень трудоустройства студентов достигает ста процентов, согласно исследованию, проведенному Национальной палатой предпринимателей «Атамекен». Благодаря качественному образованию и прак­тическим навыкам, приобретенным в процессе обучения, выпускники академии успешно интегрируются в профессиональную среду и находят себя в сфере хореографии как в Казахстане, так и за его пределами.

– Полагаю, что желающих обу­чаться в Академии хореографии немало. И ребята из крупных городов в силу ряда причин здесь более конкурентоспособны. Ведется ли работа с одаренными ребятами в отдаленных регионах? Предусмот­рены ли для них общежития, стипендии, гранты?

– Ежегодно выездная комиссия Казахской национальной академии хореографии проводит отбор одаренных детей в регионах Казахстана. Прошедшие отбор приглашаются для сдачи вступительных экзаменов в Астану. В случае поступления для иногородних предоставляется бесплатное обучение, проживание в интернате, а также организуется питание под контролем диетолога.

Для поступающих в колледж после девятого класса существуют гранты, выплачивается стипендия, для иногородних студентов выделяются места в интернате.

– Какими качествами надо обладать, чтобы учиться в Академии хореографии?

– Для поступления в школу-колледж Казахской национальной академии хореографии ребенок должен пройти три сложных тура. Академия отбирает одаренных детей, и, конечно же, у них должна быть любовь к такому сложному виду сценического искусства. У них впереди самоотверженный физический труд, ежедневные уроки классического, народно-сценического, казахского, дуэтно-классического танцев, строгая дисциплина, определенные ограничения. Для преодоления возможных неудач или травм требуется внутренний стержень, железный характер, которые помогут не сломаться и идти к своей цели – стать артистом балета.

Конечно же, одной слепой любви к профессии может быть недостаточно, и профессиональные, природные данные ребенка значат очень много. Нужны гибкость, шаг, прыжок, мягкие связки и подвижные суставы – без этих данных ребенок не сможет освоить профессию. Немалое внимание нужно уделить музыкальности ребенка, балетной координации, которая позволит освоить балетную программу. Во главе всего перечисленного стоит здоровье: у артистов балета оно должно быть стопроцентным.

– Что происходит в Академии хорео­графии летом? Получают ли ребята какие-то творческие задания?

– Как только последний экзамен сдан и оценки выставлены, наши воспитанники отправляются на заслуженные каникулы. Они получают задания как творческие, так и по специальным предметам. Летом всем надо хорошо отдохнуть, набраться сил, получить как можно больше положительных эмоций от жаркого солнца и ярких красок лета.

– Бибигуль Нургалиевна, в Академии русского балета имени Вагановой, например, есть традиция широкого показа выпускных спектак­лей, которые становятся самостоятельным культурным событием. В нашей академии есть замечательный балет Мариуса Петипа «Роман бутона розы и мотылька», который, к сожалению, малоизвестен даже столичным балетоманам. Планируете ли вы «выходы в свет», чтобы познакомить казах­станцев с деятельностью академии и ее, несомненно, талантливыми учащимися? И какие у вас вообще планы и мечты?

– Следующий учебный год для академии обещает быть весьма насыщенным. Это, конечно, в первую очередь проведение III Международного фес­тиваля хореографических учебных заведений Temps lié. В 2018-м в академии прошел первый фестиваль Temps lié, а второй состоялся в онлайн-формате в 2021 году.

Планируется визит Академии танца Бориса Эйфмана, идут переговоры с Пекинской академией танца. Это две ведущие школы, которые являются одними из флагманов балетного искусства. Академия, конечно, как организатор покажет свой яркий спектакль «Роман бутона розы и мотылька». Добавлю, что это очень сложный двухактный балет. Там много танцев, причем различных: это и соло, и дуэты, и трио, и pas de six, pas de quatre. Насыщенная классическая хореография, которая достойна любого балетного теат­ра. На сцену выходит 131 учащийся школы-колледжа, начиная с младших классов и до выпускников. Мы гордимся этим спектак­лем и, конечно, хотели бы, чтобы узнали и оценили многие зрители.

Разумеется, мы думаем и о том, что в 2026 году будет десятилетний юбилей со дня основания Казахской национальной академии хореографии. Подготовка уже началась. Будущие проекты академии обещают быть грандиозными и вдохновляющими, мы надеемся, что нас ждут успешное развитие и новые достижения.