Уроки балета: и вдохновение, и труд Статьи 29 июня 2024 г. 1:00 83 Беседовала Наталья Курпякова Мечта о большой сцене приводит ребят в Академию хореографии фото из архива Академии хореографии О том, как становятся настоящими артистами балета, рассказывает ректор Казахской национальной академии хореографии, профессор, заслуженный деятель Казахстана Бибигуль Нусипжанова. – В этом году впервые в истории балета Казахстана на известном международном конкурсе «Арабеск» студенты академии заняли второе и третье места. Бибигуль Нургалиевна, расскажите, пожалуйста, о конкурсе и о наших победителях... – XVIII Открытый российский конкурс артистов балета имени Екатерины Максимовой «Арабеск» является одним из престижнейших, сложных и высокопрофессиональных в области балета. «Арабеск-2024», прошедший в Перми, собрал участников из Казахстана, Японии, Монголии, Армении, Бразилии, Республики Корея, Великобритании, Турции. На этом конкурсе есть деление на старшую и младшую группы. Студенты нашей академии квалификации «артист балета» участвовали в младшей группе и впервые в истории Казахстана стали лауреатами, заняли призовые места. Это студенты первого курса колледжа: Жанабил Адеми, получившая II место, и занявший III место Аубакир Алихан. Мы вдумчиво и тщательно готовились к конкурсу. Педагогами академии и художественным руководителем Алтынай Абдуахимовной Асылмуратовой была проделана большая подготовительная работа. Программа была обговорена заранее, для участников поставили современные хореографические номера. У ребят оказалась двойная нагрузка: незадолго до конкурса Адеми и Алихан солировали в нашем спектакле «Роман бутона розы и мотылька» и параллельно готовились к творческому состязанию. Юные артисты испытали и серьезную психологическую нагрузку, но в итоге сумели показать отличные результаты. Мы гордимся ими! Победа на столь престижном конкурсе является достижением всей Академии хореографии. Также было приятно услышать немало теплых слов в адрес наших студентов от специалистов из разных стран, представителей старших групп – артистов балета, их сверстников. Профессионалы отмечали их высокий уровень подготовки, выносливость и профессионализм, а особое внимание было уделено тому, как наши студенты выступили с оригинальными классическими версиями вариаций. – Завершился очередной учебный год. Чем запомнился он и чем сегодня может гордиться академия? – Казахская национальная академия хореографии за годы существования утвердила свое место в мировом балетном сообществе, став одним из ведущих центров профессиональной подготовки. За этот учебный год произошло много знаковых событий, начиная от концертов и гастролей и заканчивая победами студентов в олимпиадах и конкурсах. Жизнь у нас кипит! Следует отметить, что Академия хореографии сегодня организует и проводит ряд знаковых конкурсов, которые не только выявляют и поддерживают талантливую молодежь, но и способствуют развитию хореографического искусства в стране. Так, Международный фестиваль профессиональных хореографических учебных заведений Temps lié стал творческой площадкой для обмена идеями и открытия новых тенденций в мире хореографии. Мы проводим Республиканский конкурс казахского танца имени Шары Жиенкуловой, конкурс молодых хореографов и первый в Казахстане Республиканский конкурс исполнителей сольного мужского казахского танца имени народного артиста Казахской ССР Даурена Абирова. А какие у нас есть спектакли! Заслуженную любовь зрителей и высокую оценку критиков получили балет «Щелкунчик» в хореографии Василия Вайнонена, в редакции Алтынай Асылмуратовой, а также балет «Роман бутона розы и мотылька» в хореографии и постановке Василия Медведева по мотивам спектакля Мариуса Петипа 1904 года. «Роман бутона розы и мотылька» завоевал национальную премию Umai в номинации «Лучший детский балет» в 2022 году. Казахская национальная академия побывала с гастролями в Азербайджане, Китае, Узбекистане и Кыргызстане. Гастрольные программы и проводимые нами концерты расширяют географию влияния казахстанской академии, являются прекрасным и столь необходимым опытом для наших студентов и, конечно, дарят радость зрителям, позволяя им насладиться выдающимися хореографическими произведениями. Результаты нашей работы убедительно доказывают, что академия обрела свой путь, уверенно укрепляет позиции Казахстана как центра высокого балетного искусства. Здесь работают профессионалы, преданные своему делу, а наши учащиеся – и самые маленькие, и завтрашние выпускники – каждый день с удовольствием спешат на занятия. За ними – будущее отечественного балетного искусства. – Среди задач Академии хореографии – интеграция казахстанской культуры в мировое культурное пространство и формирование национального бренда Казахстана в танцевальном и балетном искусстве. Как решаются эти задачи? – Если опять же вернуться к конкурсу «Арабеск-2024», то мы как академия, учебное заведение громко заявили о себе. За время пребывания на этом конкурсе к нам не раз подходили представители разных стран с вопросом, откуда мы и какую школу представляем. Мы отвечали, что приехали из Казахстана, из Казахской национальной академии хореографии, и получали реакцию удивления и восторга, высокую оценку уровня подготовки наших студентов. О нас узнали в разных странах, нас запомнили, а это и приятно, и важно. Для начальных классов мы разработали программу ранней специализации: детей 1–4-х классов академия готовит к поступлению в профессиональную школу. Результатом специализированной школы для одаренных детей является то, что они получают хорошую подготовку, лучше осваивают программу. Нельзя не отметить и то, что мы предоставляем дополнительные образовательные программы для иностранных студентов дальнего зарубежья. Сейчас в Академии хореографии обучаются студенты из Японии, Китая, США, Эстонии, Мексики, Индонезии и стран СНГ. При выпуске иностранные студенты получают сертификаты с указанием курсов и количеством прослушанных часов, а главное – благодаря преподавателям академии имеют достойную профессиональную подготовку, могут строить свою творческую деятельность. Кстати, многие из них работают в театрах Astana Opera и Astana Ballet. Практикуется выезд преподавателей школы-колледжа академии с мастер-классами в другие школы. Так, у нас тесные связи с Японией, не первый год мы выезжаем в Sofia Ballet Academy, с прошлого года у нас открылась осенняя школа для студентов из Японии. Педагоги школы-колледжа с мастер-классами по методике преподавания классического танца побывали и в Польше, Китае, странах СНГ. – На сцене театра Astana Opera уже были показаны номера, поставленные выпускниками академии. И они имели успех у публики... – Да, вы правы, и это тоже для нас каждый раз радостное событие. Султанбек Гумар и Айдан Калжан являются выпускниками Казахской национальной академии хореографии по специальности «балетмейстерское искусство». Успешно выступают на сцене, исполняют сольные и ведущие партии в балетах. Несмотря на молодой возраст, активно работают над развитием своих балетмейстерских способностей, самостоятельно развивают новые хореографические проекты. Султанбек Гумар, например, автор хореографического номера «Мәңгүрт» (Mankurt) на музыку Актоты Раимкуловой в обработке этнофольклорного ансамбля «Туран», а также Ruh на музыкальную композицию «Аманат» этнофольклорного ансамбля Hassak. Айдан Калжан поставил хореографию классической композиции Temptation на музыку Витторио Монти. Также он является постановщиком международного проекта Art International, в котором задействованы выпускники и учащиеся академии. 8 июня 2024 года в Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева состоялась премьера программы «Это балет в стиле 2000-х», постановщиком которой выступил Айдан Калжан. – Помогает ли академии «соседство» двух крупных театров – Astana Opera и Astana Ballet? Как складывается ваше сотрудничество? Когда ребята начинают выходить на сцену? Часто ли бывают на спектаклях? – Наличие в столице двух балетных театров создает благоприятные условия для приобретения навыков сценического выступления. Администрация театров, несомненно, помогает нам. Воспитанники академии имеют возможность выступать перед большой зрительской аудиторией на профессиональной сцене во время отчетных концертов, а также в обоих театрах они принимают участие в репертуарных спектаклях, исполняют партии в классических постановках. Очень важно подчеркнуть, что в процессе восьмилетнего профессионального обучения наши ребята проходят путь от маленьких детских партий до сложных партий профессиональных артистов балета, то есть в сценической практике идет процесс обучения от простого к сложному, постепенно и поэтапно, соответственно возрастным особенностям. И, конечно, мы имеем уникальную возможность посещать лучшие спектакли как зрители, что расширяет кругозор и творческое мышление подрастающего поколения. – Следите ли вы за творческой судьбой выпускников? Бывают ли у них проблемы с трудоустройством? – Казахская национальная академия хореографии с гордостью может сказать, что уровень трудоустройства студентов достигает ста процентов, согласно исследованию, проведенному Национальной палатой предпринимателей «Атамекен». Благодаря качественному образованию и практическим навыкам, приобретенным в процессе обучения, выпускники академии успешно интегрируются в профессиональную среду и находят себя в сфере хореографии как в Казахстане, так и за его пределами. – Полагаю, что желающих обучаться в Академии хореографии немало. И ребята из крупных городов в силу ряда причин здесь более конкурентоспособны. Ведется ли работа с одаренными ребятами в отдаленных регионах? Предусмотрены ли для них общежития, стипендии, гранты? – Ежегодно выездная комиссия Казахской национальной академии хореографии проводит отбор одаренных детей в регионах Казахстана. Прошедшие отбор приглашаются для сдачи вступительных экзаменов в Астану. В случае поступления для иногородних предоставляется бесплатное обучение, проживание в интернате, а также организуется питание под контролем диетолога. Для поступающих в колледж после девятого класса существуют гранты, выплачивается стипендия, для иногородних студентов выделяются места в интернате. – Какими качествами надо обладать, чтобы учиться в Академии хореографии? – Для поступления в школу-колледж Казахской национальной академии хореографии ребенок должен пройти три сложных тура. Академия отбирает одаренных детей, и, конечно же, у них должна быть любовь к такому сложному виду сценического искусства. У них впереди самоотверженный физический труд, ежедневные уроки классического, народно-сценического, казахского, дуэтно-классического танцев, строгая дисциплина, определенные ограничения. Для преодоления возможных неудач или травм требуется внутренний стержень, железный характер, которые помогут не сломаться и идти к своей цели – стать артистом балета. Конечно же, одной слепой любви к профессии может быть недостаточно, и профессиональные, природные данные ребенка значат очень много. Нужны гибкость, шаг, прыжок, мягкие связки и подвижные суставы – без этих данных ребенок не сможет освоить профессию. Немалое внимание нужно уделить музыкальности ребенка, балетной координации, которая позволит освоить балетную программу. Во главе всего перечисленного стоит здоровье: у артистов балета оно должно быть стопроцентным. – Что происходит в Академии хореографии летом? Получают ли ребята какие-то творческие задания? – Как только последний экзамен сдан и оценки выставлены, наши воспитанники отправляются на заслуженные каникулы. Они получают задания как творческие, так и по специальным предметам. Летом всем надо хорошо отдохнуть, набраться сил, получить как можно больше положительных эмоций от жаркого солнца и ярких красок лета. – Бибигуль Нургалиевна, в Академии русского балета имени Вагановой, например, есть традиция широкого показа выпускных спектаклей, которые становятся самостоятельным культурным событием. В нашей академии есть замечательный балет Мариуса Петипа «Роман бутона розы и мотылька», который, к сожалению, малоизвестен даже столичным балетоманам. Планируете ли вы «выходы в свет», чтобы познакомить казахстанцев с деятельностью академии и ее, несомненно, талантливыми учащимися? И какие у вас вообще планы и мечты? – Следующий учебный год для академии обещает быть весьма насыщенным. Это, конечно, в первую очередь проведение III Международного фестиваля хореографических учебных заведений Temps lié. В 2018-м в академии прошел первый фестиваль Temps lié, а второй состоялся в онлайн-формате в 2021 году. Планируется визит Академии танца Бориса Эйфмана, идут переговоры с Пекинской академией танца. Это две ведущие школы, которые являются одними из флагманов балетного искусства. Академия, конечно, как организатор покажет свой яркий спектакль «Роман бутона розы и мотылька». Добавлю, что это очень сложный двухактный балет. Там много танцев, причем различных: это и соло, и дуэты, и трио, и pas de six, pas de quatre. Насыщенная классическая хореография, которая достойна любого балетного театра. На сцену выходит 131 учащийся школы-колледжа, начиная с младших классов и до выпускников. Мы гордимся этим спектаклем и, конечно, хотели бы, чтобы узнали и оценили многие зрители. Разумеется, мы думаем и о том, что в 2026 году будет десятилетний юбилей со дня основания Казахской национальной академии хореографии. Подготовка уже началась. Будущие проекты академии обещают быть грандиозными и вдохновляющими, мы надеемся, что нас ждут успешное развитие и новые достижения. #театр #балет #хореография #выпускники #Академия хореографии