Уровень инфляции на 2019 год озвучил председатель Нацбанка РК
Инга Селезнева
Уровень инфляции в 2019 году составит около 6 процентов. Об этом на заседании Правительства РК сообщил председатель Национального банка Республики Казахстан Данияр Акишев, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Инфляция за январь–август 2018 года составила 2,9 процента, что ниже показателя аналогичного периода прошлого года – 3,9 процента. Годовая инфляция в августе замедлилась до 6 процентов по сравнению с 7,1 процента на конец предыдущего года. По результатам опроса населения, проводимого в августе, количественная оценка ожидаемой на год инфляции ожидается на уровне 5,9 процента. Практически сравнявшись с уровнем текущей годовой инфляции, по оценкам Национального Банка, в текущем году инфляция сохранится в целевом коридоре от 5 до 7 процентов", – сообщил Акишев.
Однако, отметил он, в последние несколько месяцев возросли риски, что в дальнейшем инфляция будет снижаться медленнее, чем Национальный Банк оценивал ранее.
"Инфляция в 2019 году будет формироваться около верхней границы целевого коридора в 19-м, который определен Нацбанком в размере 4-6 процентов, то есть около 6 процентов. Это связано как слиянием внешних факторов, так и расширением внутреннего совокупного спроса. В этой связи необходимо уже сейчас принять дополнительные меры для сохранения инфляции в целевом коридоре. С начала текущего года базовая ставка была снижена с 10,25 до 9 процентов. Однако Национальный Банк не исключает ужесточение денежно-кредитных условий до конца текущего года, в случае, если наши оценки по рискам инфляции подтвердятся", – озвучил прогноз глава финансового регулятора.