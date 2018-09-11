Экономика

Уровень инфляции на 2019 год озвучил председатель Нацбанка РК

Инга Селезнева
Уровень инфляции в 2019 году составит около 6 процентов. Об этом на заседании Правительства РК сообщил председатель Национального банка Республики Казахстан Данияр Акишев, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Инфляция за январь–август 2018 года составила 2,9 процента, что ниже показателя аналогичного периода прошлого года – 3,9 процента. Годовая инфляция в августе замедлилась до 6 процентов по сравнению с 7,1 процента на конец предыдущего года. По результатам опроса населения, проводимого в августе, количественная оценка ожидаемой на год инфляции ожидается на уровне 5,9 процента. Практически сравнявшись с уровнем текущей годовой инфляции, по оценкам Национального Банка, в текущем году инфляция сохранится в целевом коридоре от 5 до 7 процентов", – сообщил Акишев.

Однако, отметил он, в последние несколько месяцев возросли риски, что в дальнейшем инфляция будет снижаться медленнее, чем Национальный Банк оценивал ранее.

"Инфляция в 2019 году будет формироваться около верхней границы целевого коридора в 19-м, который определен Нацбанком в размере 4-6 процентов, то есть около 6 процентов. Это связано как слиянием внешних факторов, так и расширением внутреннего совокупного спроса. В этой связи необходимо уже сейчас принять дополнительные меры для сохранения инфляции в целевом коридоре. С начала текущего года базовая ставка была снижена с 10,25 до 9 процентов. Однако Национальный Банк не исключает ужесточение денежно-кредитных условий до конца текущего года, в случае, если наши оценки по рискам инфляции подтвердятся", – озвучил прогноз глава финансового регулятора.

Популярное

Все
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Сильный снегопад и метель ожидаются в Казахстане
Астана попала в Книгу рекордов Гиннеса
Акмолинские полицейские получили новые автомобили
Си Цзиньпина переизбрали генсеком Компартии Китая на третий срок
В Актобе несовершеннолетний устроил поножовщину в торгово-развлекательном центре
Генпрокуратура обратилась к казахстанцам
Ипотеку без первоначального взноса запускают в Алматинской области
Касым-Жомарт Токаев поздравил Си Цзиньпина
Газовый баллон разрушил дом в Актюбинской области – четверо пострадали
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Токаев поздравил фермеров с итогами уборки урожая
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Самолет упал на жилой дом в России
Новую Стратегию партнерства обсудил Смаилов с представителем АБР
Как-то странно в двух пригородных поселках Семея – Восходе и Березовском – действует закон сообщающихся сосудов
Взрыв на шахте в Турции: число погибших превысило 40 человек
Двух россиян избили в хостеле в Астане
Тревожный гул разбудил жителей Петропавловска – видео
16-летняя легкоатлетка принесла Казахстану второе золото чемпионата Азии
Стрельба в Сатпаеве: задержаны участники драки
Более полутонны драгоценных камней изъяли у ОПГ скупщиков в Казахстане
Токаев принял нового посла Казахстана в Великобритании
До отопительного кризиса недалеко
ОПГ с крупной партией наркотиков и оружием ликвидировали в Жамбылской области
День библиотекаря появился в Казахстане
Подросток выстрелил в друга из ружья в ЗКО
Поступления бюджета на 2023 год составят 17,8 трлн тенге — Жамаубаев
Саягуль Каиргельдина возглавила Республиканский центр реабилитации "Бурабай"
Озвучен средний размер пенсии в Казахстане на октябрь
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Женщину-юриста убили в Алматы
Прообразами героев известной повести Чингиза Айтматова «Джамиля»могли быть реальные люди.
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Владимир Путин прибыл в Астану
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами

Читайте также

Международное сотрудничество , Правительство , Экономика
Заседание ЕМПС в Ереване: о чем договорились лидеры евразий…
Международное сотрудничество , Правительство , Экономика , Россия
Скляр провел переговоры с заместителями главы Правительства…
Мажилис , Экономика
Туризм развивается, но не у нас – депутаты поговорили с гла…
Президент , Экономика
Касым-Жомарт Токаев посетил швейную фабрику в Талдыкоргане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]