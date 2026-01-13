– Все населенные пункты теперь обеспечены качественной питьевой водой, – сообщил аким района Кайрат Омаров, отчитываясь о работе за прошлый год.

На сегодня 69% жителей района (27 из 39 сел) имеют доступ к безопасной питьевой воде. Восемь сел и город Сергеевка подключены к Ишимскому групповому водопроводу. В пяти населенных пунктах используются локальные водоисточники, а еще в 15 установлены современные блок-модули с системой очистки. Для жителей это означает простые, но важные изменения.

Завершены работы по водоснабжению в Бирлике и Кенесе. В конце 2025 года подключение завершилось еще в пяти селах: Жанажол, Жанаталап, Ступинка, Семиполка и Повозочное. Проекты реализует ТОО «An Groups». Стоимость работ в селе Бирлик составила 1,9 млрд тенге, а в группе Ступинка – Семиполка – Повозочное – 2,8 млрд.

Не остаются без внимания и существующие сети. Текущий ремонт водопроводов проведен в селах Городецкое, Каратал, Арай и в городе Сергеевка. На сумму 75,3 млн тенге обновлены трубы и узлы.

Активно строятся новые насосные станции и разводящие сети. Работы уже завершены в Афанасьевке и Куприяновке, близятся к финалу в Сухорабовке, Ольгинке и Аканбараке. Эти объекты – не просто инженерные сооружения, а основа комфортной жизни. Общая стоимость проектов составила 6,1 млрд тенге.

Благодаря реализации программ уровень обеспеченности населения района чистой питьевой водой достиг 100%.