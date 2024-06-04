Ущерб от IT-преступлений в России составил более 210 млрд рублей

Такой урон, по данным МВД РФ, нанесен российским гражданам за полтора года, сообщает Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Как пишет Interfax.ru, глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что ущерб от действий мошенников в сфере информационных технологий за 2023-2024 годы в стране превысил 210 млрд рублей (1 рубль - 5,01 тенге - Прим. ред). Он сказал об этом на коллегии ведомства, посвященной борьбе с IT-преступлениями.

«Существенным является размер причиненного ущерба. Суммарно за 2023-й и четыре месяца текущего года он превысил 210 миллиардов рублей», - сказал министр.

По его данным, с 2020 года число преступлений с использованием информационных технологий увеличилось на треть, доля этих деяний в общем массиве приближается к 40%.

«В прошлом году от них пострадали полмиллиона человек, из которых практически каждый четвертый - пенсионер. Уже в этом году жертвами различных уловок преступников стали более 40 тысяч граждан преклонного возраста», - подчеркнул Колокольцев.

Кроме того, в министерстве фиксируют всплеск фактов неправомерного доступа к компьютерной информации.

Как отметила представитель МВД Ирина Волк, в ведомстве уделяют большое внимание совершенствованию мер для противодействия данного рода преступлениям. Штатная численность спецподразделений по борьбе с киберпреступностью с 2020 года увеличилась в пять раз.

Отметим, что проблема кибермошенничества остро стоит и в Казахстане. На днях в МВД РК предупредили о новых уловках злоумышленников. Последние ведут переписку якобы от лица «руководителя» жертвы обмана.