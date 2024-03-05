Ушел из жизни известный спортивный комментатор Рабат Жанибеков

Он был наставником для многих комментаторов, известных в спортивном сообществе

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Скончался известный спортивный комментатор, ветеран-журналист – Рабат Жанибеков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ».

Родился он в 1942 году в Казыгуртском районе Туркестанской области. Свою жизнь посвятил казахскому телевидению.

Рабат Жанибеков карьеру начал в 1973 году в качестве комментатора. Его первая трансляция – матч между командами «Кайрат» и «Торпедо» на чемпионате СССР по футболу.