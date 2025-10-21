Усилен контроль за качеством питания в школах Время местное 21 октября 2025 г. 2:35 265 Наталья Денисова собственный корреспондент по области Жетiсу На фоне участившихся публикаций, поднимающих вопросы питания в школах, местные власти и партия «Amanat» предприняли ряд решительных шагов. Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов – В новом 2025⁄26 учебном году в регионе функционируют 315 школ, – прокомментировали в областном управлении образования. – Подавляющее большинство (280) обеспечивают учащихся горячим питанием. В 13 школах организовано буфетное обслуживание, а в 22, расположенных в приспособленных зданиях, практикуется привозное питание. Важно отметить, что все ученики 1–4-х классов – 50 776 человек – обеспечены бесплатным горячим питанием. Также его на бесплатной основе получают 15 784 ребенка из социально уязвимых семей, обучающихся в 5–11-х классах. Таким образом, в общей сложности 66 560 школьников области Жетысу питаются горячим за счет бюджета. Один обед учащегося обходится налогоплательщикам в 630 тенге. – В соответствии с обновленными требованиями, внесенными в постановление Правительства, управлением здравоохранения области утверждено четырехнедельное меню сезонных горячих и буфетных блюд, разработанное с учетом санитарно-гигиенических норм, – сообщили в управлении образования. Для обеспечения комплексного контроля и координации действий создана областная межведомственная экспертная группа, в состав которой вошли представители управлений образования и здравоохранения, партии «Amanat», родительского комитета, региональный уполномоченный по правам ребенка. Они систематически проверяют не только качество питания, но и уровень безопасности, а также состояние инфраструктуры образовательных учреждений. – Совместная работа всех заинтересованных сторон позволяет оперативно реагировать на возникающие проблемы и обеспечивать здоровое питание учащихся, – рассказал председатель областного филиала партии «Amanat» Арыстангали Арын. – Эта работа будет продолжена, мы стремимся к созданию максимально комфортных и безопасных условий для каждого ребенка. #питание #школа #столовая