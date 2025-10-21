Усилен контроль за качеством питания в школах

Время местное
265
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

На фоне участившихся публикаций, поднимающих вопросы питания в школах, местные власти и партия «Amanat» предприняли ряд решительных шагов.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

– В новом 2025⁄26 учебном году в регионе функцио­нируют 315 школ, – прокомментировали в областном управлении образования. – Подавляющее большинство (280) обеспечивают учащихся горячим питанием. В 13 школах организовано буфетное обслуживание, а в 22, расположенных в приспособленных зданиях, прак­тикуется привозное питание. Важно отметить, что все ученики 1–4-х классов – 50 776 человек – обеспечены бесплатным горячим питанием. Также его на бесплатной основе получают 15 784 ребенка из социально уязвимых семей, обучающихся в 5–11-х классах.

Таким образом, в общей сложности 66 560 школьников области Жетысу питаются горячим за счет бюджета. Один обед учащегося обходится налогоплательщикам в 630 тенге.

– В соответствии с обновленными требованиями, внесенными в постановление Правительства, управлением здравоохранения области утверждено четырехнедельное меню сезонных горячих и буфетных блюд, разработанное с учетом санитарно-гигиенических норм, – сообщили в управлении образования.

Для обеспечения комплексного контроля и координации действий создана областная межведомственная экспертная группа, в состав которой вошли представители управлений образования и здравоохранения, партии «Amanat», родительского комитета, региональный уполномоченный по правам ребенка. Они систематически проверяют не только качество питания, но и уровень безопасности, а также состояние инфраструктуры образовательных учреждений.

– Совместная работа всех заинтересованных сторон позволяет оперативно реагировать на возникающие проблемы и обеспечивать здоровое питание учащихся, – рассказал председатель областного филиала партии «Amanat» Арыстангали Арын. – Эта работа будет продолжена, мы стремимся к созданию максимально комфортных и безопасных условий для каждого ребенка.

#питание #школа #столовая

Популярное

Все
Мемориальную доску Акиму Тарази открыли в Астане
Золотой поединок состоится в Алматы
В столице прошла ярмарка с участием павлодарских аграриев
Концерт ко Дню Республики организовали пограничники
На сцене «Астана Балет» воплотилась древняя азербайджанская легенда о любви и верности
Товарищеские встречи в Ташкенте
Большой бокс в Семее
Ярмарка – всем на радость
Посвятил себя небу и фотографии
Живой товар
ИИ под прицелом закона
Половина малого бизнеса – за женщинами
Будущее биозащиты
Обеспечить равный доступ к питьевой воде
Меню школьников оценивают с позиции качества, пользы и безопасности
Барымта остается актуальной проблемой
Усилен контроль за качеством питания в школах
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О ратификации Конвенции
Более 1 600 выпускников сделали первые шаги в профессии
Ас болсын!
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зафиксирован рекордный урожай
Стартовала подписная кампания на 2026 год
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
Стали известны имена финалисток конкурса Miss Astana 2025
Арман Шаккалиев: В Казахстане двукратно увеличат закуп продукции у сельхозтоваропроизводителей
Посол ЕС отметила рост гражданской активности в Казахстане
В Туркестанской области отметили Всемирный день хлопка
Петропавловские теплосети готовят к передаче в муниципальную собственность
Порядка 150 мероприятий запланировано в Астане ко Дню республики
Каждый второй выпускник Алматинской области поступил на грант
Цены на золото и серебро бьют новые рекорды
Поручение Президента: Правительство разработало меры по улучшению жизни граждан
Фестиваль театрального искусства этносов Казахстана прошел в Алматы
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Лювак для бодрости

Читайте также

Чем может гордиться Темиртау?
Ремесла как дипломатия и двигатель туризма
Самый крупный сельский парк
Обратная связь как основа доверия

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]