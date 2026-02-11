коллаж Павла Цедилина

Очередное заседание Комиссии по конституционной реформе состоялось вчера в Астане. Члены комиссии тщательно изучили поступившие предложения, которые нашли свое отражение в виде дополнительных норм в проекте новой Конституции.

Подробнее о нововведениях проинформировал заместитель председателя Конституционного суда Бакыт Нурмуханов.

Так, пункт 1 в статье 8 теперь изложен в следующей редакции: «В Республике Казахстан признаются все формы собственности, им предоставляются гарантии, и обеспечивается их равная защита». А в пунк­те 2 статьи 14 предлагается указать: «Права и свободы человека принадлежат каждому от рождения, являются абсолютными и неотчуждаемыми, а содержание и применение действующего права Рес­публики Казахстан определяются в соответствии с ними».

Изменения претерпели и другие пункты этой же статьи. В частности, в новой редакции пункта 5 закреплено, что осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц, посягать на основы конституционного строя, общественный порядок, здоровье граждан и гуманистические основы общества.

Кроме того, были учтены предложения по отдельным аспектам функционирования Курултая.

Уполномоченный по правам человека Артур Ластаев внес инициативу закрепить в Основном законе не только норму о недопустимости лишения граждан жилища без решения суда, но и запрет на выселение без аналогичного основания. Такое предложение стало логичным продолжением слов Главы государства, прозвучавших в ходе расширенного заседания Правительства и затронувших тему неприкосновенности жилища.

– Закрепление нормы о гарантиях защиты прав человека на жилье в Конституции подтверждает социальный и правозащитный характер нашей страны, неукоснительное соблюдение прав и свобод граждан. Для нас это особенно важно, поскольку государство существует не ради символов, а ради каждого человека. Человекоцентричность должна проявляться в каждом решении и действии власти, – отметил омбудсмен.

Он также выразил уверенность, что представленный проект отражает интересы граждан и соответствует их ожиданиям, поскольку он учитывает реальные жизненные ситуации, с которыми сталкиваются граждане, ориентирован на предотвращение произвольных решений, способных затронуть базовые права человека, отвечает общественному запросу на справедливость, безопасность и уважение человеческого достоинства.

Уполномоченная по правам ребенка Динара Закиева также выступила с инициативами по усилению конституционных гарантий защиты права на жилище, особенно в части защиты интересов детей.

– Право на жилище – это не только социальная гарантия, но и базовое условие безопасности человека, особенно когда речь идет о детях, – отметила она.

Динара Закиева озвучила: в соответствии с международными стандартами дети имеют право на наилучшие условия для жизни, развития и защиты своих прав. Конвенция ООН о правах ребенка закрепляет право каждого ребенка на уровень жизни, достаточный для его физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития, что предполагает наличие безопасного и стабильного жилья. Для ребенка это – один из ключевых факторов благополучия и защиты его интересов.

Детский омбудсмен отметила, что по роду деятельности ей неоднократно приходится сталкиваться с ситуациями, когда вследствие трагических жизненных обстоятельств дети оказывались под угрозой выселения из единственного жилья. И далеко не всегда банковские учреждения готовы пойти навстречу. Поэтому, убеждена она, необходимо закрепить гарантии, исключающие случаи, при которых человек остается без жилища без учета судом его жизненных обстоятельств и наилучших интересов ребенка.

– Предлагается конкретная конституционная норма: наряду с обязанностью государства создавать условия для обеспечения граждан жильем, закрепить в Конституции Республики Казахстан норму о недопустимости выселения из жилища иначе как по решению суда, – сообщила Динара Закиева.

По ее мнению, появление в Основном законе данного положения будет служить показателем зрелости социального государства и уважения к человеческому достоинству.

О необходимости четко прописать в проекте новой Конституции все переходные положения, чтобы обеспечить непрерывность политического процесса в стране, заявила в ходе заседания депутат Мажилиса Снежанна Имашева. И, по ее мнению, прежде всего нужно однозначно определить порядок и сроки вступления новой Конституции в силу.

– В проекте следует прямо закрепить, с какого момента начнут действовать ее положения: с даты официального опубликования результатов республиканского референдума либо с иной конкретно установленной даты, – уточнила мажилисвумен.

Вместе с тем на время переходного периода требуется урегулировать вопрос о статусе действующих органов государственной власти, в частности, определить, до какого момента Парламент текущего созыва исполняет свои полномочия, в какой срок и в каком порядке будут проведены выборы в Курултай. Эти вопросы, подчеркнула Снежанна Имашева, нужно рассматривать с учетом обеспечения непрерывности осуществления законодательной функции, в том числе с учетом необходимости реализации институциональных новелл Конституции.

При этом не менее важно предусмотреть в переходных положениях механизмы формирования нового состава Конституционного суда, Центральной избирательной комиссии и Высшей аудиторской палаты. Регламентации требует и порядок назначения должностных лиц ключевых государственных органов. Лишь четкая фиксация этих процедур позволит обеспечить правовую определенность, уверена депутат.

Еще один немаловажный вопрос – в проекте новой Конституции нужно прямо установить, сохраняют ли силу законы и иные нормативные правовые акты, действующие на день вступления Конституции в силу, и в какие сроки они должны быть приведены в соответствие с ее положениями.

Другие члены Конституционной комиссии в своих выступлениях затронули различные аспекты, принципы и нормы проекта Основного закона. В частности, отмечалась важность сохранения конституционных положений, отражающих ценности мира и согласия, единства и консолидации общества. Также подчеркивалась актуальность и своевременность включения в текст Конституции нормы о защите прав граждан в цифровом пространстве.

Следующее заседание конституционной комиссии состоится 11 февраля.