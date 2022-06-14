Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Экономика
Усилить работу по сдерживанию инфляции в Казахстане поручил Премьер-министр

На очередном заседании Правительства рассмотрены итоги социально-экономического развития страны и исполнения республиканского бюджета за январь-май т.г., передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

С докладами по данному вопросу выступили министр национальной экономики Алибек Куантыров, заместитель Премьер-министра - министр финансов — Ерулан Жамаубаев, председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов.

По данным главы МНЭ РК, в январе-мае т.г. темпы роста экономики Казахстана составили 4,6%. За отчетный период по основным трендам наблюдается устойчивая динамика в реальном секторе, ускорение роста в секторе услуг, высокое увеличение объемов экспорта.

Рост в реальном секторе составил 4,8%. Деловая активность в сфере услуг возросла до 3,9%. Темп роста инвестиций в основной капитал составил 2,5%. Инвестиции выросли в образовании — на 72%, госуправлении и социальном обеспечении — на 55%, научной и технической деятельности — на 36%, здравоохранении — на 28%, операциях с недвижимым имуществом — на 20,4%, торговле — на 14%, строительстве — на 10,7%.

Председатель Нацбанка доложил, что в мае т.г. на глобальных рынках сохранялась волатильность. Мировая экономика продолжает функционировать на фоне геополитических рисков и устойчиво высокой инфляции. 

В Казахстане в мае 2022 года инфляция в годовом выражении ускорилась до 14% с 13,2% в апреле т.г. По прогнозам Нацбанка, в 2023 году инфляция постепенно замедлится до 7,5-9,5% с учетом принимаемых мер в области денежно-кредитной политики, постепенного снижения внешнего инфляционного давления и планируемого к реализации контрциклического бюджетного правила.

Заслушав выступающих, Премьер-министр подчеркнул, что основной вклад в развитие реального сектора экономики вносят отрасли обрабатывающей промышленности.

Так, увеличилось производство продуктов питания на 3% и напитков на более чем 18%, в легкой промышленности рост составил 8%, в химической промышленности почти на 11%. Более чем на 11% возросло производство резиновых и пластмассовых изделий, в нефтепереработке рост составил 8%, выпуск мебели и продукции машиностроения вырос почти на 10%, в фармацевтике производства выросло почти на 5%.

«В горнодобывающей промышленности рост в 4% обеспечен за счет добычи природного газа, нефти, угля и металлических руд. Также демонстрирует уверенный рост порядка 9% строительная отрасль. Производство строительных материалов выросло на 5%» — добавил А. Смаилов.

В сфере услуг выросла торговля порядка 11%, транспорт более чем на 8% и связь свыше 7%.

По итогам 5 месяцев т.г. по всем основным показателям отмечается рост в Акмолинской, Алматинской, Кызылординской и Восточно-Казахстанской областях, Шымкенте и столице.

Глава Правительства поручил ответственным государственным органам и акиматам регионов поддерживать динамику роста. Для этого необходимо продолжить работу по дальнейшей диверсификации экономики, привлечению инвестиций и созданию новых постоянных рабочих мест.

А. Смаилов обратил особое внимание на вопросы инфляции, подчеркнув, что одним из главных факторов ее ускорения остается рост мировых цен на продовольственные товары. По итогам мая годовая инфляция в Казахстане составила 14%, а уровень продовольственной инфляции достиг 19%.

«Первые руководители государственных органов и акимы должны усилить работу по сдерживанию инфляции и принимать действенные меры», — поручил Премьер-министр.

Этот и другие вопросы будут рассмотрены в июле т.г. на расширенном заседании Правительства под председательством Главы государства.

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