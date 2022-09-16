Условия для гибкой занятости казахстанцев законодательно закрепят

В рамках проекта Социального кодекса в Казахстане будут сформированы и закреплены на законодательном уровне условия для новых видов гибкой и платформенной занятости и меры социальной защиты работников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Проектом Социального кодекса предусматривается переход от политики содействия занятости отдельным уязвимым категориям населения к созданию равных стартовых условий для продуктивной занятости всех трудоспособных граждан.

Первое. Закрепление в правовом поле гибких форм занятости, включая платформенную занятость. В целях недопущения злоупотреблений со стороны работодателей также будут закреплены обязательные условия организации труда и определены целевые группы для гибких форм занятости.

Второе. Обеспечение полной защиты трудовых прав работников вне зависимости от характера занятости, будь то платформенная занятость, совместная работа (двое занятых на одном рабочем месте), скользящий график, четырехдневная рабочая неделя и другие.

Третье. Внедрение простой процедуры признания лиц, занятых на основе интернет-платформ, путем стандартного публичного договора с онлайн-платформами и наличия социальных отчислений (в Единый накопительный пенсионный фонд, Государственный фонд социального страхования и Фонд социального медицинского страхования).

Четвертое. Предлагается максимальное упрощение механизма оплаты налогов, пенсионных и социальных отчислений за счет внедрения объединенного платежа, предусматривающего сниженную налоговую нагрузку на доход. При этом планируется исключение единого совокупного платежа.

Пятое. Предусматривается охват работников повышенными выплатами из системы социального страхования в случае наступления рисков потери работы (с 40 до 45% утраченного дохода), потери доходов при беременности и родах (100%), а также увеличивается продолжительность соцвыплат по уходу за ребенком с 1 года до 1,5 лет.

Перечисленные меры за счет упрощенного оформления трудовых отношений и новых стимулов уже на первом этапе внедрения позволят формализовать деятельность и обеспечить социальную защиту по меньшей мере 300 тысяч неформально занятых лиц.

Необходимо подчеркнуть, что цель всех этих нововведений – обеспечение социальной защиты трудящихся казахстанцев, включив их в системы социального страхования и пенсионного обеспечения.