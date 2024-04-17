Условный срок получил житель Жанаозена за кражу невесты

В межрайонном суде по уголовным делам города Шымкента рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, который обвинялся в похищении человека, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщили в суде Шымкента, подсудимый познакомился с девушкой через Инстаграм, приехал из города Жанаозен Мангистауской области и с целью заключения брака похитил ее в городе Шымкенте на улице Байтурсынова, затем выехал вместе с ней в сторону Мангистауской области.



Вина подсудимого доказана показанием потерпевшей, протоколом осмотра места происшествия с видеозаписью, признанием подсудимого и другими материалами уголовного дела.

Гособвинитель просил назначить ему наказание в виде 4 лет лишения свободы. Потерпевшая же простила подсудимого и просила назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

При назначении наказания суд учел наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, его личность, отсутствие у него судимости, а также мнение потерпевшей о назначении наказания, не связанного с лишением свободы.



Приговором суда он был признан виновным в совершении уголовного правонарушения по ст.125 ч.1 УК и ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы, с применением ст.63 УК наказание считается условным.



Приговор суда не вступил в законную силу.