Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Жамбылского района провела анализ состояния законности в сфере защиты прав лиц с ограниченными возможностями, по результатам выявила серьезные нарушения в организации услуг инватакси, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Установлено, что местный исполнительный орган не обеспечил должный уровень обслуживания. В частности, 12 февраля 2025 года Отдел занятости и социальных программ акимата района заключил договор на «услуги по перевозке людей с ограниченными возможностями», где указано, что инватакси работает только в рабочие дни и в течение 8 часов. Такие условия противоречат требованиям действующего законодательства и существенно ущемляют права лиц с инвалидностью.

В результате прокурорского надзора график работы инватакси пересмотрен и приведен в соответствие с законодательством. Теперь услуги доступны круглосуточно, включая выходные и праздничные дни, это позволило защитить права более 2 тыс. людей с особыми потребностями района.

Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Ранее сообщалось, что в Каратобинском районе ЗКО услуги инватакси оказывали только в рабочие дни с 08:00 до 19:00, игнорируя ночи, выходные и праздники.