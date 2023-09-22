Услышьте нас!

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, в Казахстане проживают более 30 тыс. людей с нарушением слуха. Общественники заверяют – их куда больше.

Самая крупная организация, которая представляет права людей с нарушением слуха, – ОО «Казахстанское общество глухих». В нем состоят порядка 16 тыс. человек. Действуя с 1937 года, организация ведет учет граждан, трудоустраивает их, помогает с социализацией, получением разных видов помощи и услуг, защищает в случае нарушений прав и доносит запросы в госорганы.

Как сообщила президент общест­ва Сайлаугуль Омарханова, их первоочередная задача – обеспечить людей работой. В этом плане при организации действует 19 учебно-производственных предприятий во всех регионах, где работают около двух тысяч людей с нарушением слуха. Они занимаются пошивом, изготавливают мебель, оказывают клининговые, прачечные услуги, занимаются благоустройством городов. Но этого недостаточно, считает глава общества.

– Только в нашей организации состоят девять тысяч трудоспособных граждан. Часть из них мы устраиваем у себя, другим ищем работу. По закону установлены квоты на рабочие места для лиц с инвалидностью в размере от двух до четырех процентов. Но не всегда эта норма исполняется. Ведь чтобы принять человека с нарушением слуха, в штате должен быть сурдопереводчик, которому нужно платить зарплату. Работодатели зачастую на это не соглашаются, – поясняет Сайлаугуль Омарханова.

Решение проблемы руководитель общества видит в увеличении производственных мощностей имеющихся у общества предприятий. Но и это в последние годы сделать практически невозможно.

– В 2019 году в связи с внесением изменений и дополнений в Закон «О государственных закупках» наши предприятия испытывают проблемы по обеспечению трудозанятости инвалидов. Так, согласно закону, потенциальный поставщик и его аффилированное лицо не имеют права участвовать в одном лоте конкурса, так как у них один учредитель. У нас 19 предприятий по всем регионам. И только одно предприя­тие может участвовать в одном лоте конкурса государственных закупок, заявки остальных наших предприятий отклоняются. Хотя до 2019 года мы активно без каких-либо препятствий конкурировали наравне с другими поставщиками, – говорит руководитель объединения.

Растет и количество общественных организаций, участвующих в тендерах и представляющих лиц с инвалидностью. Но на деле, по словам общественницы, такие «конторы» могут быть соз­даны за один день, достаточно иметь в штате всего одного человека с инвалидностью.

– Если раньше было 52 организации глухих и слепых, то сейчас на портале госзакупок их более тысячи. Стало очень просто получить статус общественной организации. Но мы считаем, что нужно учитывать статус учреж­дения, его опыт, производственную мощность, количество работников, – рассуждает она.

В профильном министерстве в свою очередь отмечают, что механизм поддержки трудовой занятости лиц с инвалидностью работает и совершенствуется. Для наглядности даже приведена статистика, согласно которой по итогам двух кварталов 2023 года в рамках квоты трудоустроено 7,9 тыс. человек. Также государство субсидирует затраты работодателей на оснащение рабочего места для сотрудников с ограничениями здоровья.

– Субсидии предоставляются работодателям в целях возмещения затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения специальных рабочих мест, – пояснила руководитель управления департамента занятости населения МТСЗН РК Злиха Сеитова. – По итогам 2022 года создано 55 специальных рабочих мест для лиц с инвалидностью, из них 22 – для лиц с нарушением слуха. С текущего года расходы работодателей возмещаются в размере до 300 МРП (1 миллион тенге). На данное мероприятие в этом году предусмотрено 214,2 миллиона тенге на 207 человек. Кроме того, заработная плата лиц с инвалидностью субсидируется в течение трех лет.

Также, по словам представителя Минтруда, лица с ограниченными возможностями могут пройти краткосрочные курсы по востребованным специальностям в рамках нацпроекта по развитию предпринимательства.

– Обучение проходит на рабочем месте или онлайн на базе «Электронной биржи труда», где лица с инвалидностью могут получить безвозмездные государственные гранты для реализации бизнес-идей. Также лица из числа молодежи могут участвовать в проек­тах «Молодежная практика», «Первое рабочее место» и «Контракт поколений» для получения первоначального опыта работы, – отметила Злиха Сеитова.

Если вопросы трудоустройства более или менее решаются, то серьезные нарекания есть на качество образования. В обществе глухих утверждают, что в школах, детсадах, колледжах и вузах недостаточно педагогов, обладающих жестовым языком. Не во всех регионах детям с нарушением слуха предостав­ляют место в детских садах. Хотя воспитанием нужно заниматься с раннего возраста.

Сайлаугуль Омарханова объяс­няет: в школах нет методики обучения глухонемых детей и национального стандарта жес­тового языка. Дети коммуницируют между собой на основе устаревшей советской системы.

– Казахстану пришло время принять, а затем и поднять статус своего жестового языка. Без этого дети завтра не смогут писать, читать и понимать друг друга. Поэтому нужно не ждать, а действовать, – призывает руководитель общества, отметив, что готовы участвовать в разработке такого стандарта.

Сегодня глухонемые граждане в большинстве своем относятся к третьей группе инвалидности. Даже инвалиды с детства не относятся к социально уязвимым слоям населения. А в итоге они не могут получить многие льготы от государства, в том числе и жилье.

– Согласно Закону «О жилищных отношениях», семьи, где воспитывается ребенок с инвалидностью, могут встать в очередь и получить жилье из госфонда. Но на практике они годами ждут квадратные метры, а после дос­тижения ребенком 18 лет и вовсе исключаются из очереди. Но пос­ле совершеннолетия ребенок не становится здоровым, а получить квартиру он уже не может. Нет накопления на первоочередной взнос, да и ипотеку банк не даст, так как многие глухонемые не работают, – говорит о тупиковой ситуации глава ОО.

Еще один момент: государство ежегодно предоставляет 60 часов на услуги сурдопереводчика. На портале соцуслуг любой человек с нарушением слуха может выбрать себе специалиста. Далее (в идеале) в сопровождении сурдопереводчика он посещает ЦОНы, госучреждения, банки, где получает необходимые услуги и консультации.

– Но этих часов мало, особенно для молодежи, – продолжает Сайлаугуль Омарханова. – Вот, например, молодой человек хочет учиться в вузе, да он за две недели потратит эти часы! А ему еще нужно работать, где без сурдопереводчика – как без рук. Поэтому часто глухонемых сопровождают их родные, которые научились жестовому языку.

Эту проблему подтверждает и наша читательница – 49-летняя жительница Тараза Майра (фамилию просила не называть). В своем письме в редакцию она отметила, что в 2015 году ей пос­тавили двухстороннюю глухоту. Сейчас женщина испытывает сложности с получением элементарных госуслуг.

«Государством для неслышащих инвалидов второй группы не предусмотрен индивидуальный помощник. Эта помощь только для инвалидов первой группы. Вопросы обследования, лечения и многие другие приходится решать самой. Везде прошу объяс­нить мне письменно. Кто-то пишет, некоторые не хотят... В местных поликлиниках постоянно сталкиваюсь с низким качеством мед­обслуживания. Есть преграды в получении гарантированной медпомощи через портал. Но это все – безответственность и нарушение прав инвалидов», – пишет Майра.

Она добавила, что отправила письмо Уполномоченному по правам человека, но до сих пор не получила ответа...

Вице-президент Казахстанского общества глухих Жангельды Бекбатыров тоже имеет инвалидность по слуху с детства. Но мужчина не унывает, напротив, активно продвигает новые технологии, чтобы создавать безбарьерную среду для таких же, как он.

– Я пригласил из России специалиста, у которого есть уникальный проект. Пытались реа­лизовать его в нашей стране. Суть разработки в том, чтобы оперативно реагировать на вызов в случае ЧС. Например, ночью случился пожар, а семья глухонемых спит и ничего не слышит. Новые технологии позволят тут же послать сигнал SOS диспетчеру, где автоматически выйдет геолокация, и сразу приедут пожарные. Проект презентовали в министерствах, но денег на его реа­лизацию не нашлось, – разводит руками Жангельды Бекбатыров.

Также он поддержал проект преподавателя Евразийского национального университета им. Л. Гумилева Нурзады Амангельды. Она создала интеллек­туальную систему распознавания казахского жестового языка, которая действует на основе искусственного интеллекта.

Разработка, по словам собеседника, позволит людям с нарушениями слуха свободно общаться с окружающими. Аналогов этому проекту в нашей стране нет. На свою научную разработку Нурзада Амангельды получила авторское свидетельство и планирует коммерциализировать проект.

За такими разработками будущее, уверен Жангельды Бекбатыров, просто государству нужно активнее включаться и оказывать поддержку и ученым, и предпринимателям.