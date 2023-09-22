Услышьте нас! Статьи 22 сентября 2023 г. 2:00 210 Асет Сыздыков В последнее воскресенье сентября мы отмечаем Международный день глухих. Все ли хорошо у неслышащих граждан страны? фото предоставлено ОО «КОГ». По данным Министерства труда и социальной защиты населения, в Казахстане проживают более 30 тыс. людей с нарушением слуха. Общественники заверяют – их куда больше. Самая крупная организация, которая представляет права людей с нарушением слуха, – ОО «Казахстанское общество глухих». В нем состоят порядка 16 тыс. человек. Действуя с 1937 года, организация ведет учет граждан, трудоустраивает их, помогает с социализацией, получением разных видов помощи и услуг, защищает в случае нарушений прав и доносит запросы в госорганы. Как сообщила президент общества Сайлаугуль Омарханова, их первоочередная задача – обеспечить людей работой. В этом плане при организации действует 19 учебно-производственных предприятий во всех регионах, где работают около двух тысяч людей с нарушением слуха. Они занимаются пошивом, изготавливают мебель, оказывают клининговые, прачечные услуги, занимаются благоустройством городов. Но этого недостаточно, считает глава общества. – Только в нашей организации состоят девять тысяч трудоспособных граждан. Часть из них мы устраиваем у себя, другим ищем работу. По закону установлены квоты на рабочие места для лиц с инвалидностью в размере от двух до четырех процентов. Но не всегда эта норма исполняется. Ведь чтобы принять человека с нарушением слуха, в штате должен быть сурдопереводчик, которому нужно платить зарплату. Работодатели зачастую на это не соглашаются, – поясняет Сайлаугуль Омарханова. Решение проблемы руководитель общества видит в увеличении производственных мощностей имеющихся у общества предприятий. Но и это в последние годы сделать практически невозможно. – В 2019 году в связи с внесением изменений и дополнений в Закон «О государственных закупках» наши предприятия испытывают проблемы по обеспечению трудозанятости инвалидов. Так, согласно закону, потенциальный поставщик и его аффилированное лицо не имеют права участвовать в одном лоте конкурса, так как у них один учредитель. У нас 19 предприятий по всем регионам. И только одно предприятие может участвовать в одном лоте конкурса государственных закупок, заявки остальных наших предприятий отклоняются. Хотя до 2019 года мы активно без каких-либо препятствий конкурировали наравне с другими поставщиками, – говорит руководитель объединения. Растет и количество общественных организаций, участвующих в тендерах и представляющих лиц с инвалидностью. Но на деле, по словам общественницы, такие «конторы» могут быть созданы за один день, достаточно иметь в штате всего одного человека с инвалидностью. – Если раньше было 52 организации глухих и слепых, то сейчас на портале госзакупок их более тысячи. Стало очень просто получить статус общественной организации. Но мы считаем, что нужно учитывать статус учреждения, его опыт, производственную мощность, количество работников, – рассуждает она. В профильном министерстве в свою очередь отмечают, что механизм поддержки трудовой занятости лиц с инвалидностью работает и совершенствуется. Для наглядности даже приведена статистика, согласно которой по итогам двух кварталов 2023 года в рамках квоты трудоустроено 7,9 тыс. человек. Также государство субсидирует затраты работодателей на оснащение рабочего места для сотрудников с ограничениями здоровья. – Субсидии предоставляются работодателям в целях возмещения затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения специальных рабочих мест, – пояснила руководитель управления департамента занятости населения МТСЗН РК Злиха Сеитова. – По итогам 2022 года создано 55 специальных рабочих мест для лиц с инвалидностью, из них 22 – для лиц с нарушением слуха. С текущего года расходы работодателей возмещаются в размере до 300 МРП (1 миллион тенге). На данное мероприятие в этом году предусмотрено 214,2 миллиона тенге на 207 человек. Кроме того, заработная плата лиц с инвалидностью субсидируется в течение трех лет. Также, по словам представителя Минтруда, лица с ограниченными возможностями могут пройти краткосрочные курсы по востребованным специальностям в рамках нацпроекта по развитию предпринимательства. – Обучение проходит на рабочем месте или онлайн на базе «Электронной биржи труда», где лица с инвалидностью могут получить безвозмездные государственные гранты для реализации бизнес-идей. Также лица из числа молодежи могут участвовать в проектах «Молодежная практика», «Первое рабочее место» и «Контракт поколений» для получения первоначального опыта работы, – отметила Злиха Сеитова. Если вопросы трудоустройства более или менее решаются, то серьезные нарекания есть на качество образования. В обществе глухих утверждают, что в школах, детсадах, колледжах и вузах недостаточно педагогов, обладающих жестовым языком. Не во всех регионах детям с нарушением слуха предоставляют место в детских садах. Хотя воспитанием нужно заниматься с раннего возраста. Сайлаугуль Омарханова объясняет: в школах нет методики обучения глухонемых детей и национального стандарта жестового языка. Дети коммуницируют между собой на основе устаревшей советской системы. – Казахстану пришло время принять, а затем и поднять статус своего жестового языка. Без этого дети завтра не смогут писать, читать и понимать друг друга. Поэтому нужно не ждать, а действовать, – призывает руководитель общества, отметив, что готовы участвовать в разработке такого стандарта. Сегодня глухонемые граждане в большинстве своем относятся к третьей группе инвалидности. Даже инвалиды с детства не относятся к социально уязвимым слоям населения. А в итоге они не могут получить многие льготы от государства, в том числе и жилье. – Согласно Закону «О жилищных отношениях», семьи, где воспитывается ребенок с инвалидностью, могут встать в очередь и получить жилье из госфонда. Но на практике они годами ждут квадратные метры, а после достижения ребенком 18 лет и вовсе исключаются из очереди. Но после совершеннолетия ребенок не становится здоровым, а получить квартиру он уже не может. Нет накопления на первоочередной взнос, да и ипотеку банк не даст, так как многие глухонемые не работают, – говорит о тупиковой ситуации глава ОО. Еще один момент: государство ежегодно предоставляет 60 часов на услуги сурдопереводчика. На портале соцуслуг любой человек с нарушением слуха может выбрать себе специалиста. Далее (в идеале) в сопровождении сурдопереводчика он посещает ЦОНы, госучреждения, банки, где получает необходимые услуги и консультации. – Но этих часов мало, особенно для молодежи, – продолжает Сайлаугуль Омарханова. – Вот, например, молодой человек хочет учиться в вузе, да он за две недели потратит эти часы! А ему еще нужно работать, где без сурдопереводчика – как без рук. Поэтому часто глухонемых сопровождают их родные, которые научились жестовому языку. Эту проблему подтверждает и наша читательница – 49-летняя жительница Тараза Майра (фамилию просила не называть). В своем письме в редакцию она отметила, что в 2015 году ей поставили двухстороннюю глухоту. Сейчас женщина испытывает сложности с получением элементарных госуслуг. «Государством для неслышащих инвалидов второй группы не предусмотрен индивидуальный помощник. Эта помощь только для инвалидов первой группы. Вопросы обследования, лечения и многие другие приходится решать самой. Везде прошу объяснить мне письменно. Кто-то пишет, некоторые не хотят... В местных поликлиниках постоянно сталкиваюсь с низким качеством медобслуживания. Есть преграды в получении гарантированной медпомощи через портал. Но это все – безответственность и нарушение прав инвалидов», – пишет Майра. Она добавила, что отправила письмо Уполномоченному по правам человека, но до сих пор не получила ответа... Вице-президент Казахстанского общества глухих Жангельды Бекбатыров тоже имеет инвалидность по слуху с детства. Но мужчина не унывает, напротив, активно продвигает новые технологии, чтобы создавать безбарьерную среду для таких же, как он. – Я пригласил из России специалиста, у которого есть уникальный проект. Пытались реализовать его в нашей стране. Суть разработки в том, чтобы оперативно реагировать на вызов в случае ЧС. Например, ночью случился пожар, а семья глухонемых спит и ничего не слышит. Новые технологии позволят тут же послать сигнал SOS диспетчеру, где автоматически выйдет геолокация, и сразу приедут пожарные. Проект презентовали в министерствах, но денег на его реализацию не нашлось, – разводит руками Жангельды Бекбатыров. Также он поддержал проект преподавателя Евразийского национального университета им. Л. Гумилева Нурзады Амангельды. Она создала интеллектуальную систему распознавания казахского жестового языка, которая действует на основе искусственного интеллекта. Разработка, по словам собеседника, позволит людям с нарушениями слуха свободно общаться с окружающими. Аналогов этому проекту в нашей стране нет. На свою научную разработку Нурзада Амангельды получила авторское свидетельство и планирует коммерциализировать проект. За такими разработками будущее, уверен Жангельды Бекбатыров, просто государству нужно активнее включаться и оказывать поддержку и ученым, и предпринимателям. #общество #жизнь #День глухих #дети. трудоустройство #глухонемые