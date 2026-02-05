Наши мастера греко-римской борьбы громко заявили о себе на престижном рейтинговом турнире Zagreb Open 2026 в Хорватии.

Фото: НОК

Национальная сборная под руководством Конысбека Тукенова продемонстрировала завидную стабильность, завоевав шесть наград и заняв почетное третье место в общекомандном зачете, уступив лишь признанным фаворитам из Ирана и Узбекистана.

Главным достижением стало серебро Ислама Евлоева в весовой категории до 97 кг. Бронзовый десант сборной оказался еще более внушительным: на третью ступень пьедестала поднялись Амангали Бекболатов, Ербол Камалиев (оба – до 60 кг), Алматбек Аманбек (72 кг), Ибрагим Магомадов (82 кг) и Олжас Сырлыбай (до 130 кг).