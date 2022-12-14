Успех отрарского проекта

В мероприятии приняли участие министр культуры и спорта РК Даурен Абаев, отечественные и зарубежные ученые-историки, археологи, туроператоры.

– Главной целью было проведение реставрационных, консервационных работ в Отраре, создание музея под открытым небом и благоприятных условий для посетителей, – отметил Даурен Абаев. – Поздравляю коллектив Государственного археологического музея-заповедника «Отрар» и всех специа­листов с успешным завершением проекта!

В рамках этой работы, что примечательно, произошло ценное археологическое открытие. Обнаружена ханака правителя Ак-Орды хана Ерзена. И это, конечно, не единственный успех отрарских специалистов.

Прямо за входом в шахристан Отрара через ворота Жаракты на участке справа от Магистральной улицы, ведущей к Северным воротам, археологические раскопки были начаты еще в прошлом году.

В полевом сезоне 2021 года был заложен раскоп вдоль Магистральной улицы, размером 25 х 12 м, вытянутый длинной стороной с юга на север. В нем нашли остатки монументального сооружения из жженого кирпича. Здание оказалось сильно разрушено, стены сохранились на высоту 5–10 рядов кладки, некоторые участки стен были выбраны полностью. Выяс­нилось, что сооружение больше размеров раскопа, стены имели продолжение в юго-восточном направлении.

– В нынешнем полевом сезоне с целью полного вскрытия соо­ружения был прирезан большой раскоп размером 28 х 24 метра, – говорит Жангельды Махашов, директор Государственного архео­логического музея-заповедника «Отрар». – Исследования на раскопе заняли около четырех месяцев. В результате было полнос­тью вскрыто и исследовано монументальное сооружение.

По археологическим материа­лам, найденным в здании и на улице, ведущей к соборной мечети (фрагменты керамических изделий, медные монеты), время функционирования сооружения отнесено к второй половине XIII – началу XV веков.

– Наши специалисты установили два периода функционирования сооружения, – говорит Жангельды Махашов. – Первоначально оно было построено как баня и некоторое время служило в этом качестве. Со временем ее переобо­рудовали в ханаку, имевшую большое общественное значение. Таким образом, мы получили археологическое подтверждение данных письменных источников. Мы утверждаем, что обнаруженное сооружение является ханакой, построенной правителем Ак- Орды Ерзен-ханом.

Проект, частично восстанавливающий ряд объектов древнего Отрара – дома и улицы, общественные места, водопроводы, стены, несомненно, будет чрезвычайно интересен туристам. Ведь Отрарский оазис – один из древнейших и ярких археологических комплексов Казахстана – состоит из городов, поселений, кладбищ, остатков ирригационных систем, действовавших на протяжении двух тысяч лет.

Среди важных достижений – раскопки и изучение Северных ворот и «ворот Сопы-хана» на западе. Их создание относится к VIII веку, когда был образован шахристан. Северные ворота были разрушены в Х веке, а «ворота Сопы-хана» уничтожены армией Чингисхана в начале ХIII века. Ворота идентичны между собой по конструкции и компоновке. Они построены на стыке шахристана с цитаделью.

Сведения о «воротах Сопы-хана» известны нам из письменных источников. Именно через эти ворота в город вошла армия Чингисхана. Персидское название ворот – «Дарваза-и-Суфи». После монгольского нашествия, в конце XIV века, жители начали восстанавливать городские стены и башни. В это время место «ворот Сопы-хана» замуровали стеной. Материалы, использованные для строительства, не сохранились, но, возможно, они были использованы для строительства других помещений. Остались только следы других построек, таких как караульное помещение с внут­ренней стороны ворот.