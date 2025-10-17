Казахстан должен стать цифровой страной. Это одна из стратегических задач, обозначенных Президентом в Послании народу. По мнению главы государства, республика – неотъемлемая часть мирового сообщества, страна, расположенная в самом центре Евразийского континента.

фото из личного архива Шухрата Бобохужаева

Несмотря на глобальную нестабильность, мы сделали решительный шаг в эпоху тотальной цифровизации и искусственного интеллекта, – резюмировал Касым-Жомарт Токаев. О важности внедрения «цифры» в отрасль геологоразведки и перспективах, которые откроет ИИ для наращивания инвесткапитала, побеседовали с доцентом кафедры «Экономика и точные предметы» Profi University Узбекистана Шухратом Бобохужаевым.

Шухрат Исмаилович, Президент поручил составить современные карты казахстанских недр с использованием цифровых инструментов. По Вашему мнению, какие перспективы имеются в Казахстане в сфере освоения новых месторождений нефти и газа? И как внедрение искусственного интеллекта может повысить эффективность геологоразведочных и добывающих процессов?

Согласно выступлению вашего Президента, на сегодняшний день для Республики Казахстан ключевой задачей в нефтегазовой промышленности остаётся развитие геологоразведки и наращивание объёмов запасов углеводородов. Как отметил Касым-Жомарт Токаев, необходимо составить современные карты недр республики с использованием современных технологий, так как ранее проведённые исследования устарели, и, соответственно, требуется их обновление, переосмысление и переработка.

Я полностью поддерживаю мысли вашего главы государства о том, что успешная геологоразведка невозможна без прочного научного фундамента и использования современных технологий, в первую очередь ИИ. У нас в Узбекистане в 2020 году был открыт университет геологических наук, который сегодня играет важную роль в подготовке высококвалифицированных специалистов и развитии геологоразведочных работ. Если рассматривать ситуацию по Казахстану, я ранее уже отмечал, что страна обладает одними из крупнейших запасов нефти в мире. По данным BP, запасы нефти в республике оцениваются в 30 млрд баррелей, или 3,9 млрд тонн. Однако по последним данным Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан на 1 января 2025 года, эти запасы составляют уже 4,26 млрд тонн. Как мы видим, объёмы растут, и это, безусловно, положительная тенденция.

В целом, объём разведанных запасов должен всегда превышать текущие темпы добычи, чтобы гарантировать непрерывность производства в будущем. Именно от неё во многом зависит эффективность всей отрасли. Добыча и производство нефти, природного газа и газового конденсата напрямую зависят от качества и интенсивности проведения геологоразведочных работ. Судя по имеющимся данным, Казахстан располагает значительными запасами и демонстрирует активную и успешную работу в этом направлении. Тем не менее, раз Президент отметил существующие недостатки, это подтверждает необходимость использования современных решений.

В частности, применение технологий искусственного интеллекта может значительно повысить эффективность анализа ранее полученных данных, а также обеспечить более точную оценку запасов на основе новых цифровых подходов. Если говорить об актуальной информации, представленной в открытых источниках, на сегодняшний день в Казахстане активно ведутся геологоразведочные работы в Южно-Торгайском бассейне, а также в Западно-Казахстанской, Актюбинской и Мангистауской областях. Кроме того, в планах – освоение Каспийского месторождения, «Каламкас-море» и «Хазар». Эти направления имеют стратегическое значение для Казахстана. Все мероприятия, направленные на обновление геологоразведочных данных, а также внедрение передовых технологий, включая искусственный интеллект, позволят повысить точность и результативность работ, ускорить процессы и глубже понять потенциал недр.

– О каких возможностях в развитии отрасли идёт речь с учётом внедрения «цифры»?

Внедрение искусственного интеллекта, безусловно, может повысить эффективность проведения геологоразведочных работ, а также содействовать повышению эффективности добывающих процессов. В первую очередь речь идёт о возможности обработки и анализа больших объёмов данных. Как уже упоминалось выше, накопленные за многие годы сведения о геологоразведке могут быть использованы в плане исторической ретроспективы – переосмыслены и систематизированы с использованием современных цифровых технологий. Искусственный интеллект позволяет не просто хранить и структурировать исторические данные, но и проводить их глубокую аналитическую обработку, выявляя скрытые закономерности и новые перспективные направления для исследований.

Таким образом, ИИ способен не только повысить точность оценки существующих запасов, но и значительно расширить потенциал по выявлению новых месторождений полезных ископаемых, что особенно важно в условиях глобальной конкуренции за ресурсы. Во-первых, обработанная с помощью искусственного интеллекта информация способна выявить новые закономерности и предоставить знания, которые ранее были недоступны или неочевидны. Во-вторых, искусственный интеллект позволяет интегрировать данные из различных источников. Такой процесс обеспечивает более полное и глубокое понимание уже полученной информации, улучшая качество интерпретации и повышая точность прогноза. В-третьих, ИИ играет важную роль в мониторинге состояния скважин. Установка множества датчиков позволит в режиме реального времени отслеживать ключевые параметры: давление, температуру, состав добываемой жидкости и другие показатели. Искусственный интеллект может оперативно обрабатывать эти данные, выявляя малейшие отклонения от нормы и предотвращая возможные аварийные ситуации.

Соответственно, на основе полученных данных можно будет своевременно принимать решения по устранению возникших проблем и выбору наилучших путей их решения. Кроме того, с помощью искусственного интеллекта возможно создание цифровых двойников скважин. Это направление уже активно используется в мировой практике и демонстрирует высокую эффективность. Цифровые двойники позволяют моделировать поведение скважины в различных условиях, прогнозировать возможные риски и оптимизировать процессы добычи ресурсов.

– Какие стратегии привлечения инвестиций, озвученные Президентом Токаевым, могут быть наиболее полезны в процессе реформирования казахстанской инвестиционной системы?

Касым-Жомарт Токаев отметил, что инвестиционные средства, привлекаемые в Казахстан, в первую очередь направлялись в сырьевые отрасли, в основном в добычу нефти и природного газа. Это происходило в первые годы независимости республики. За прошедшие годы эти отрасли существенно развились и дали соответствующую отдачу для страны. И, естественно, Президент отмечает, что уже пришло время переориентировать инвестиции на обрабатывающую промышленность. Получаемое сырьё необходимо использовать для производства готовой продукции с высокой добавленной стоимостью, а не просто экспортировать его в сыром виде. В этой связи прозвучала важная инициатива по привлечению масштабных частных инвестиций как со стороны крупного бизнеса, так и среднего и малого предпринимательства. Также было отмечено, что в стране сложилась громоздкая и разрозненная система взаимодействия с инвесторами, что создаёт бюрократические препятствия и дублирование функций.

Президент Казахстана предлагает создание экосистемы привлечения инвестиций. То есть системного подхода, направленного на упорядочение и повышение эффективности как самого процесса привлечения, так и размещения инвестиций. Это предполагает чёткое взаимодействие между учреждениями, центральными и региональными органами власти. Кроме того, важным элементом станет налаживание эффективного диалога между Правительством и бизнес-сообществом, что, безусловно, способно привести к позитивным результатам. Вторым этапом Касым-Жомарт Токаев предлагает сосредоточиться на поддержке крупных инвесторов. В частности, реализуется принцип «одного окна», что упрощает и ускоряет процессы для стратегических партнёров и создаёт благоприятные условия для масштабных вложений.

Следующий важный пункт – пересмотр Национального инфраструктурного плана. Президент предлагает точечно проработать привлечение частных инвестиций в стратегически важные проекты. Он акцентирует внимание на необходимости изменить отношение к частным инвесторам: следует формировать политику открытости и доверия, особенно по отношению к внутренним инвесторам, а не полагаться исключительно на зарубежные вложения. Президент также отметил необходимость возврата незаконно выведенных активов из-за рубежа и их направления на реализацию приоритетных для страны проектов.

Кроме того, подчёркнута необходимость оперативного решения вопросов, возникающих при реализации инвестиционных проектов. Сегодня значительное количество времени уходит на согласование между различными ведомствами. В этой связи Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству устранить излишнюю бюрократию.

Ещё одно важное предложение Президента Казахстана касается условий участия инвесторов в различных проектах. Он отметил, что инвесторы не должны быть чрезмерно обременены обязательствами, которые иногда выдвигаются Правительством в процессе согласования проектов. Президент предлагает снизить или уменьшить обязательства, которые предлагаются для участия инвесторов в проектах, в качестве разумных обязательств по сохранению рабочих мест, по модернизации, по привлечению современных технологий и оборудования.

– Насколько важна роль цифровизации в повышении инвестиционной привлекательности страны?

Я бы выделил несколько ключевых аспектов. Во-первых, цифровизация способствует улучшению инвестиционного климата за счёт снижения различных барьеров, прежде всего – административных и бюрократических. Это создаёт более удобные и прозрачные условия для инвесторов. Основные эффекты от внедрения цифровых решений можно обозначить следующим образом:

— Упрощение бизнес-процессов – современные технологии позволяют автоматизировать и упростить взаимодействие между государственными органами, бизнес-сообществом и населением.

— Развитие цифрового предпринимательства – малый и средний бизнес всё активнее осваивает цифровые инструменты, что позволяет создавать более качественную и востребованную продукцию. Цифровизация также даёт толчок для внедрения цифровых решений и способствует развитию стартап-проектов.

— Повышение прозрачности различных процессов. В первую очередь это касается государственных закупок. Цифровизация позволяет создавать электронные платформы, на которых проводятся аукционы по госзакупкам. Эти платформы обеспечивают открытость и прозрачность процедур, дают возможность широкому кругу участников принимать участие в торгах и на равных условиях конкурировать за государственные заказы. Кроме того, повышение прозрачности способствует укреплению доверия инвесторов. Когда взаимодействие между государством и бизнесом становится понятным, открытым и эффективным, это, в свою очередь, повышает инвестиционную привлекательность страны и приносит долгосрочную отдачу в виде роста инвестиций и развития частного сектора.

– Как Вы оцениваете перспективы Казахстана стать региональным инвестиционным хабом в условиях глобальной конкуренции и геополитических вызовов?

Я оцениваю это позитивно, и для этого есть ряд весомых причин. Во-первых, с первых лет независимости Казахстан стал одной из ключевых стран региона по привлечению иностранных инвестиций. В республику были вложены значительные средства инвесторами из Европы, США, Азии, что создало серьёзную основу для развития экономики.

На сегодняшний день можно утверждать, что в Казахстане формируется необходимая инфраструктура для становления регионального инвестиционного хаба. В стране создаются благоприятные условия как для внутренних, так и для внешних инвесторов, что позволяет им активно участвовать в различных проектах.

Кроме того, наблюдается устойчивость экономики. Сегодня Казахстан занимает достаточно высокое положение по показателю ВВП на душу населения среди стран Среднеазиатского региона.

Второй фактор – выгодное географическое положение. Страна находится на пересечении маршрутов между Китаем, Европой, Южной Азией и Кавказом, а также на стыке европейских и азиатских цифровых сетей. Это позволяет республике предлагать бизнес-сообществу и инвесторам возможность – воспользоваться предоставляемыми техническими и технологическими возможностями.

Третий фактор – создание благоприятного инвестиционного имиджа. Уже в начале 1990-х годов в Казахстан были привлечены крупные международные инвесторы, что усилило доверие со стороны глобального бизнес-сообщества. Это стало фундаментом для формирования благоприятного бизнес-климата. Но не стоит забывать, что Казахстан умело лавирует между Россией, против которой многие страны ведут санкционную войну, и развитыми странами, которые участвуют в нефтегазовых проектах республики. Казахстану приходится поддерживать хорошие отношения как с теми, так и с другими. Поэтому геополитическая ситуация для страны сложная, и умение лавировать в ней – важный фактор стабильности. Получается, что Казахстану удаётся налаживать сотрудничество и с Россией, и с западными развитыми странами одновременно.

Ещё одним ключевым фактором является диверсификация экономики. Разрабатываются инвестиционные проекты, направленные на развитие различных отраслей. Как отметил Президент Казахстана, в приоритете – обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство и IT-сектор.