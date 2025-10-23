На торговой платформе акция была запущена в середине октября, и за неделю интерес казахстанцев к онлайн-покупкам вырос на 5%. В акции прини­мают участие более 8,5 тыс. отечественных предпринимателей и поставщиков, которые вольны самостоятельно устанавливать размер скидок на свои товары – от 10 до 90%.

По результатам мониторинга выяснилось, что наибольший спрос среди казахстанских покупателей наблюдается на такие категории товаров, как cетевое оборудование – в денежном выражении он вырос на 223% – и садовую технику – плюс 134%. Охотнее стали покупать также автоэлект­ронику и детское питание – тут рост составил более 100%.

В десятку наиболее популярных товаров вошли также соковыжималки, смартфоны (их стали приобретать в 10 раз больше), спортивные аксессуары и беспроводные пылесосы. Наибольшей активностью в интернет-покупках отличились потребители из Алматы, Караганды, Астаны, Павлодара, а также Акмолинской и Восточно-Казахстанской областей.

Продажи в рамках акции «Береке Fest» параллельно идут в одном из банковских приложений и на площадке казахстанского маркетплейса, где представлен широкий спектр товаров по приятным скидочным ценам.

Напомним, акция «Береке Fest» стартовала благодаря инициативе Министерства торговли и интеграции РК в конце сентября 2025 года. В ней принимают участие более 80 крупных торговых сетей страны. Это значительно расширило охват потребителей по всей респуб­лике. Акция в первую очередь коснулась товаров казахстанских производителей из категории социально значимых продуктов питания, но торговые сети выразили желание сделать скидки и на определенные товары зарубежных производителей.