Установить срок прекращения начисления вознаграждения и штрафов за просрочку выплаты кредита на 90-тый календарный день требует депутат Аманжан Жамалов. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.    

Депутат отметил, что недавний трагический случай в Алматы обнажил имеющиеся системные проблемы взаимоотношений между кредиторами и заемщиками. Он привел данные Республиканской палаты частных судебных исполнителей, согласно которым за 2020 год в пользу банков возбуждено 185 тысяч исполнительных производств, а всего на исполнении находилось 412 тысяч производств на сумму 1,9 трлн тенге.

«Эти цифры красноречиво говорят о том, что в отношении тысяч казахстанцев идет процедура взыскания. Это серьезный стресс для их семей, и очень важно обеспечить справедливый баланс интересов финансовых организаций и проблемных заемщиков», - считает мажилисмен

Аманжан Жамалов напомнил, что Главой государства 22 сентября текущего года было поручено Правительству, Национальному банку и Агентству по финрегулированию в месячный срок подготовить пакет поправок, направленных на совершенствование залоговой политики банков, оценочной деятельности, работы частных судебных исполнителей.

В этой связи депутат рекомендует принять ряд мер для усиления защиты прав заемщиков. Так, депутат предлагает по всем видам займов, а не только по ипотеке жилья, установить срок прекращения начисления вознаграждения и штрафов за просрочку на 90-тый календарный день.

«Данная мера позволит избежать увеличения долговой нагрузки заемщиков, которые и так испытывают сложности с обслуживанием кредитов. Сегодня банки продолжают начислять проценты и тем самым дальше увеличивают долговую нагрузку», - подчеркнул он

Также мажилисмен считает важным проработать нормы по усилению защиты прав заемщиков, особенно многодетных семей, при взыскании с них в счет погашения долгов единственного жилья.

«К сожалению, подписанный буквально недавно Меморандум между Агентством по финрегулированию и банками о приостановлении реализации единственного жилища и выселения из жилища граждан по ипотечным займам не является юридически обязательным документом и подписан всего на 12 месяцев», - констатировал он

Кроме того, предлагается запретить участие в электронном аукционе в качестве покупателей залогового имущества юридическому лицу – если вторым участником торгов является его работник или аффилированное лицо, физическому лицу – если вторым участником торгов являются супруг или близкий родственник.

Также Аманжан Жамалов считает необходимым установить предельную цену залогового жилья, реализуемого способом электронного аукциона на понижение, в пределах не менее 75% первоначальной оценки стоимости залогового жилья и предоставить право залогодателю самостоятельно реализовать своё имущество на стадии досудебного урегулирования и установить трехмесячный срок для самостоятельной реализации залогодателем недвижимого имущества по ипотечному займу.

В целях снижения долговой нагрузки граждан и повышения ответственности кредиторов депутат предлагает обязать банки и МФО списывать остаток долга по ипотечному займу граждан, возникший после реализации заложенного жилья, и запретить по всем видам займов взымать штрафы за досрочное погашение долга.

