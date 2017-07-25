Устойчивость и чистота

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Светлана Абенова
Условия и характер доступа к устойчивой энергетике определяют­ся международными правилами. Данное утверждение стало ключевым и легло в основу выступления заместителя комиссара ЕС по вопросам энергетики Герасимоса Томаса, открывшего работу двухдневной конференции.

Глава представительства ЕС в Казахстане Траян Христеа напомнил участникам встречи о «Манифесте ценностей и принципов ЭКСПО-2017». В этом итоговом докумен­те, как известно, будут закрепле­ны все рекомендации, озвученные на форуме. Впереди еще семь тематических конференций, каждая из которых так или иначе затронет актуальные вопросы, касающиеся энергетики.

На открытии пятой тематической конференции, посвященной Дням энергетики Евросоюза, выступил и вице-министр энергетики РК Гани Садибеков.

– Согласно прогнозам международных агентств, темпы роста мировой экономики к середине XXI века существенно увеличат потребность в выработке электричес­кой энергии, – подчеркнул он. – В последние годы мировым сообществом выдвинуты такие важные инициа­тивы, как «Устойчивая энергетика для всех», конференция ООН «Рио + 20», Парижское соглашение по климату и другие. Это означает четкое понимание происходящего на планете и необходимость общих подходов к обеспечению устойчивого развития.

Генеральный секретарь Европейского инвестиционного банка Клаус Тремель в своем выступлении заверил участников форума в том, что в рамках сотрудничества с ЕС, как и прежде, будут оставаться приоритетными вопросы регионального развития и все, что направлено на улучшение жизни населения.

О суммах финансирования проектов в этой области в ходе интервью журналистам рассказал Герасимос Томас.

– Мы стараемся отходить от поставок из Казахстана исключительно нефти и урана. При этом планируем развивать возобновляемые источники энергии. За последние пять лет Европейским банком реконструкции и развития, Европейским инвестиционным банком было обеспечено финансирование в размере 500 миллионов евро на развитие проектов в области чистой энергетики, ВИЭ. На сегодня ЕС фокусирует внимание на строительстве энергоэффективных зданий, – сообщил заместитель комиссара ЕС.

Герасимос Томас отметил также, что Европейский союз является крупнейшим зарубежным инвестором в Казахстане. И интерес государств – членов ЕС к сотрудничест­ву с нашей республикой растет. Заместитель комиссара дал высокую оценку молодой столице Казахстана, претендующей на звание глобального устойчивого города.

– Вместе с тем следует развивать не только Астану, но и последовательно решать вопросы модернизации других городов, особенно при ведении строительства. При этом энергоэффективность применима не только к зданиям и городам, но и к любой сфере, будь то развитие сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса или гражданского общества, – считает Герасимос Томас.

В первый день конференции участники панельных сессий обсудили перспективы использования новейших технологий, передовых методов и инноваций в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии. Лучшие европейские исследователи, в их числе Карлос Сантос из Португалии, Антуан Мотте из Франции, Альваро Вальверде из Испании и другие, продемонстрировали успешные проекты и современные методы интеграции возобновляемых источников энергии в строительство и менеджмент объектов недвижимости. Спикеры обменялись также опытом в области городского дизайна и инфраструктуры «умных» городов.

Сегодня основным вопросом обсуждения на панельных дискуссиях станет развитие термоядерной энергетики. Для участия в форуме по данной тематике в Астану прибыли представители таких всемирно известных организаций, как EUROfusion, проект ITER, F4E и Национальный ядерный центр Казахстана, специалисты из ведущих национальных учреждений стран Европейского союза и Российской Федерации.

Эксперты поделятся планами использования управляемого термо­ядерного синтеза с магнитным удержанием плазмы в целях обеспечения доступной, безопас­ной и экологически устойчивой электроэнергией. Участники конференции обсудят также потенциал сотрудничества между Европейским союзом и Казахстаном в контексте недавно подписанного Соглашения между Международной организацией по термоядерной энергии ITER и Национальным ядерным центром Министерства энергетики РК.

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