В полиции отмечают, что отношение к городскому имуществу должно быть бережным, его повреждение наносит ущерб всем гражданам и облику города в целом.
Фото: акимат Астаны
Правоохранители выявили и наказали очередных вандалов, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на сайт акимата Астаны
Столичные полицейские задержали трёх молодых людей, которые поздней ночью во время нахождения на автобусной остановке вели себя неподобающе: шумели и нарушали общественный порядок. Один из них оттолкнул другого и тот, упав на стеклянную дверь павильона, разбил ее.
Получив сообщение, наряд полиции прибыл на место. Нарушители были обнаружены недалеко от места происшествия, в одном из дворов. Их доставили в отделение полиции.
Двое нарушителей привлечены к административной ответственности по факту повреждения чужого имущества, по решению суда каждому назначен арест сроком на 10 суток. Третий участник инцидента также привлечен к отвественности - за нарушение тишины в ночное время суток.
В полиции напомнили, что теплые остановочные павильоны устанавливаются для удобства жителей столицы, чтобы горожане могли ожидать транспорт в комфортных условиях и не мёрзнуть в зимнее время.
Отношение к городскому имуществу должно быть бережным, его повреждение наносит ущерб всем гражданам и облику города в целом. Любые нарушения и нанесенный ущерб влечет за собой отвественность согласно действующему законодательству.