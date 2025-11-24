В полиции отмечают, что отношение к городскому имуществу должно быть бережным, его повреждение наносит ущерб всем гражданам и облику города в целом.

Фото: акимат Астаны



Получив сообщение, наряд полиции прибыл на место. Нарушители были обнаружены недалеко от места происшествия, в одном из дворов. Их доставили в отделение полиции.



Двое нарушителей привлечены к административной ответственности по факту повреждения чужого имущества, по решению суда каждому назначен арест сроком на 10 суток. Третий участник инцидента также привлечен к отвественности - за нарушение тишины в ночное время суток.



В полиции напомнили, что теплые остановочные павильоны устанавливаются для удобства жителей столицы, чтобы горожане могли ожидать транспорт в комфортных условиях и не мёрзнуть в зимнее время.

Отношение к городскому имуществу должно быть бережным, его повреждение наносит ущерб всем гражданам и облику города в целом. Любые нарушения и нанесенный ущерб влечет за собой отвественность согласно действующему законодательству.

