Перечень стратегически важных лекарств утвердили в Казахстане

В перечень вошли 4 810 международных непатентованных наименований (МНН) медицинских препаратов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Казахстана.
В списке также значатся новые МНН по новым анатомно-терапевтическо-химическим кодам согласно ВОЗ, а также препараты, не имеющие МНН.
«Стратегически важные медизделия, вошедшие в список, уточнены в зависимости от степени потенциального риска применения класса 1, класса 2а, класса 2б, класса 3, а также медицинские изделия для диагностики вне живого организма in vitro», – пояснили в комитете.
Перечень утвержден приказом и.о. министра здравоохранения РК от 3 марта 2023 года №35. Вместе с тем принят еще один документ, наделяющий Комитет медфармконтроля новой функцией по утверждению перечня стратегически важных лекарств и медизделий и порядка их регистрации.
«Эти меры предупредят дефицит лекарств и медизделий и обеспечат их доступность в стране», – пояснили в ведомстве.
Напомним, стратегически важные лекарственные средства и медизделия – это медицинские препараты, предназначенные для применения в условиях:
– военных действий и ликвидации их последствий;
– возникновения, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
– угрозы возникновения, распространения новых особо опасных инфекционных заболеваний и ликвидации их последствий;
– профилактики, диагностики, лечения заболеваний и поражений, полученных в результате воздействия неблагоприятных химических, биологических, радиационных факторов, а также ликвидации их последствий;
– отсутствия или угрозы отсутствия лекарственных средств или медицинских изделий на рынках государств-членов Евразийского экономического союза в условиях введения ограничительных экономических мер в отношении хотя бы одного из государств-членов.
Ознакомиться с полным перечнем стратегически важных лекарств можно по ссылке.