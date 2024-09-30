Число призывников срочной службы увеличили в РК

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Изменены требования к количеству призывников срочной службы, передает корреспондент Kazpravda.kz

Так, подпункт 1) пункта 1 постановления правительства о реализации указа президента об очередном призыве граждан РК на срочную воинскую службу в марте – июне и сентябре – декабре 2024 года изложен в следующей редакции:

«Обеспечить проведение призыва в марте – июне и сентябре – декабре 2024 года граждан мужского пола в количестве 40 202 человек в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва».

Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.