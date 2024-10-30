Аким Сарани уволен после резонанса с отоплением в городе

Общество , ЖКХ
47
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Вместо него назначен временно исполняющий обязанности акима, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Карагандинской области 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Распоряжением главы Карагандинской области аким Сарани Еркин Баулыков освобождён от занимаемой должности за допущенный срыв начала отопительного сезона в городе.

Временно исполняющим обязанности назначен Максат Кайрешов, работавший заместителем акима города Сарани.

Напомним, что в октябре в Сарани не смогли запустить новую теплоцентралаль. Аким города Еркин Баулыков в своем видеообращении принес извинения за то, что местные жители остались без тепла. Им пообещали, что дадут тепло как можно быстрее.

Этот вопрос рассмотрели на заседании правительстве вне повестки. Премьер Олжас Бектенов отправил министра энергетики в город лично проконтролировать ситуацию. 

Позже в акимате области сообщили, что ряд чиновников понес наказание за срыв отопительного сезона. В частности, аким Сарани Еркин Баулыков и руководитель управления энергетики и ЖКХ Карагандинской области Тлектес Досаев получили строгий выговор. Первому заместителю акима области Азамату Тайжанову объявлено дисциплинарное наказание в виде замечания.

#аким #увольнение #отопление #Сарань

Популярное

Все
Памятник собаке хотят установить зоозащитники в Петропавловске
Казахстанцы покоряют американский рынок
Пошел на «дело» с зажигалкой
Гимназисты знают, как добывать электричество из дождя
«Умную» кепку для слабовидящих изобрел девятиклассник из Костаная
Юбилей словаря Махмуда Кашгари отметили на родине Абая, Шакарима и Ауэзова
Известной романистке Саре Мынжасаровой исполнилось 100 лет со дня рождения
Как защититься от кибератак?
В среднем более одного года жизни проводит за гаджетом каждый семилетний ребенок
Пафос на грани
Борьба за доверие потребителей
Конструктивное взаимодействие единомышленников
Осужденные исправительной колонии подарили пожилым и детям оригинальные изделия ручной работы
Станет больше отличников в Терисаккане
Как бороться с вредными для здоровья продуктами
В Астане прошел конкурс «Шырқа, дауысым»
Новые подходы, новые форматы
Lonely Planet включила Казахстан в свой рейтинг Best in Travel 2025
Диалог традиций и инноваций
Чтобы не «погасли» города
Реконструкция близится к завершению
Чеченка с казахской душой
Президент прибыл с рабочим визитом в Казань
Новое футбольное поле открылось в Жезказгане
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Приказано выжить!
Аэрохаб Караганды: когда бизнес на высоте, цены – низкие
Сильные дожди ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Токаев: Казахстан не свернет с намеченного пути
Решительный шаг к независимости
Нужны новые подходы
Число аварий снизит «цифра»
Поза цапли оказалась надежным индикатором возрастных изменений
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
В октябре 1990-го страна ступила на новый путь развития
В Алматы будут выпускать лекарство от рака молочной железы
В канун Дня Республики награждены ученые, учителя, медики, спасатели, производственники
Как вырастить 10 детей и стать бизнес-вумен
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству
Ждут туристов в Атырау
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Кадры для атомной отрасли
Ресторан с 250 людьми загорелся в Жамбылской области
Нужны дополнительные мощности

Читайте также

Вместо гаджетов казахстанцы выбирают перекус в компании дру…
В Жамбылской области состоялась масштабная проверка качеств…
Как бороться с вредными для здоровья продуктами
В среднем более одного года жизни проводит за гаджетом кажд…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]