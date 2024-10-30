Аким Сарани уволен после резонанса с отоплением в городе

Вместо него назначен временно исполняющий обязанности акима, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Карагандинской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Распоряжением главы Карагандинской области аким Сарани Еркин Баулыков освобождён от занимаемой должности за допущенный срыв начала отопительного сезона в городе.

Временно исполняющим обязанности назначен Максат Кайрешов, работавший заместителем акима города Сарани.

Напомним, что в октябре в Сарани не смогли запустить новую теплоцентралаль. Аким города Еркин Баулыков в своем видеообращении принес извинения за то, что местные жители остались без тепла. Им пообещали, что дадут тепло как можно быстрее.

Этот вопрос рассмотрели на заседании правительстве вне повестки. Премьер Олжас Бектенов отправил министра энергетики в город лично проконтролировать ситуацию.

Позже в акимате области сообщили, что ряд чиновников понес наказание за срыв отопительного сезона. В частности, аким Сарани Еркин Баулыков и руководитель управления энергетики и ЖКХ Карагандинской области Тлектес Досаев получили строгий выговор. Первому заместителю акима области Азамату Тайжанову объявлено дисциплинарное наказание в виде замечания.