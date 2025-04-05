Эта вода будет использована для обеспечения аграриев южных областей в поливной период, передает Kazpravda.kz

Фото: Минводресурсов РК

На 1,7 млрд кубометров больше воды, чем прогнозировалось, направил Узбекистан в Казахстан по реке Сырдарья с октября 2024 года.

На полях проходящего в Узбекистане саммита «Центральная Азия — Европейский Союз» состоялся Самаркандский международный климатический форум с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева, президентов Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, председателя Евросовета Антониу Кошты и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

На третей пленарной сессии форума выступил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов. Он отметил важность адаптации к климатическим изменениям, внедрения новых подходов к управлению водными ресурсами, а также укрепления регионального сотрудничества для совместного предотвращения водного дефицита.

Напомним, что на XII заседании Совместной рабочей группы по углублению двустороннего водного сотрудничества Нуржан Нуржигитов и министр водного хозяйства Узбекистана Шавкат Хамраев договорились, что с октября 2024 года по октябрь 2025 года в Казахстан направят более 16 млрд кубометров воды. С 1 октября прошлого года по 1 апреля этого года в Шардаринское водохранилище Туркестанской области поступило более 12,6 млрд кубометров воды. Это на 1,7 млрд кубометров больше, чем прогнозировалось изначально.

В Северное Аральское море направили около 1,8 млрд кубометров воды, это на 120 млн кубометров больше, чем прогнозировалось ранее. По межгосударственному каналу «Достык» в Казахстан прибыло 490 млн кубометров воды,