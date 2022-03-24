Повреждение оборудования нефтепровода КТК в порту Новороссийска вновь актуализировало вопрос диверсификации маршрутов экспорта казахстанской нефти.

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) 21 марта сообщил, что временно выводит из эксплуатации два выносных причальных устройства в порту Новороссийска, получивших повреждения из-за шторма. Эти агрегаты используются для загрузки жидких углеводородов из нефтепровода КТК в танкеры для дальнейшей транс­портировки потребителям во всем мире.

Консорциум заявил «о возможном снижении объема транспортировки нефти втрое от заявок грузоотправителей на ближайшую перспективу».

При этом глава компании Николай Горбань не исключил, что перекачка по нефтепроводу может быть и вовсе приостановлена, если технические проблемы не будут решены в кратчайшие сроки.

Сложившаяся в морском порту Новороссийска ситуация напрямую влияет на казахстанскую экономику, так как из перекачанных в 2021 году через КТК 60,7 млн тонн нефти 53 млн тонн поставили казахстанские грузоотправители. Таким образом, на КТК пришлось почти 80% нефти, поставленной Казахстаном на экс­порт в 2021 году.

По оценке Минэнерго РФ, ремонт выносных причальных устройств может занять до двух месяцев, что вызовет снижение нефтяного экспорта в объеме около 1 млн баррелей в сутки.

«Если подтвердится ущерб, то это может быть и полтора-два месяца. То есть достаточно серьезные сроки, и мы видим риск того, что может выпасть около миллио­на баррелей в сутки», – ответил замминистра энергетики РФ Павел Сорокин на вопрос журналис­тов о том, сколько может занять восстановление объектов КТК.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков высказал мнение, что сокращение отгрузок нефти по системе Каспийского трубопроводного консорциума усугубит существующий дефицит на рынке, а мировые цены на сырье на этом фоне могут подняться до рекорд­ных 150 долларов за баррель.

«На мировом рынке и без того существует дефицит, а тут довольно крупный игрок сокращает отгрузку. Это усугубит дефицит на мировом рынке и, по всей видимости, толкнет стоимость нефти вверх. Если это событие совпадет с разными другими событиями.., то создастся идеальный шторм, и цены могут взлететь… к 140–150 долларам за баррель», – считает эксперт.

Как известно, помимо нефтепровода КТК, Казахстан использует следующие экспортные маршруты для поставки нефти на мировой рынок: нефтепроводы Атырау – Самара и Атасу – Алашанькоу, а также маршруты через морской порт Актау и поставки по железной дороге.

На расширенном заседании коллегии Министерства энергетики РК, состоявшемся на минувшей неделе, было объявлено, что в 2022 году республика планирует нарастить добычу нефти до 87,5 млн, а экспорт довести до 69 млн тонн. Минэнерго и казахстанские грузоотправители пока не комментировали, как ЧП в Новороссийске может отразиться на этих планах.

Вместе с тем отраслевое минис­терство сообщило, что проводит консультации с КТК по срокам возобновления работы морского терминала, а также прорабатывает возможности увеличения отгрузки нефти на экспорт по альтернативным маршрутам.

Аварийная ситуация на морском терминале КТК в Новороссийске за последнее время стала вторым поводом для беспокойства казах­станской стороны за судьбу своего нефтяного экспорта.

Президент США Джо Байден 8 марта подписал указ, запрещающий поставки энергоносителей из РФ и новые инвестиции в российский энергетический сектор. На этом фоне у Казахстана возникли опасения за судьбу своей нефти, которая транспортируется через РФ, смешиваясь в трубе с российским сырьем. Однако позже Минфин США пояснил, что введенный Штатами запрет на импорт нефти из РФ не будет распространяться на сырье, поступающее на экспорт по нефтепроводу КТК, так как эта трубопроводная система позволяет отдельно учитывать сырье от различных источников.

Тем не менее представители нефтяного рынка, по некоторым данным, уже задумываются о диверсификации экспортных маршрутов, в том числе путем увеличения транспортировки углеводородного сырья в Китай и через Каспийское море в Азербайджан.