Рекордную жару в 2024 году из-за Эль-Ниньо предсказывают ученые

В мире, Погода
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Айман Аманжолова
[email protected]

По данным Scientific Reports, рекордная жара ожидается в 2024 году из-за Эль-Ниньо, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Ученые утверждают, что на Земле до июня 2024 года будет наблюдаться рекордная жара, причиной станет продолжающееся явление Эль-Ниньо. Об этом пишет журнал Scientific Reports

Климатологи смоделировали влияние Эль-Ниньо 2023–2024 годов на региональные изменения температур приземного воздуха в текущий год по сравнению со средним значением за 1951–1980 годы.

Оказалось, что при умеренном сценарии в Бенгальском заливе и на Филиппинах ожидается рекордная жара.

Кроме того, при условии интенсивного Эль-Ниньо, ожидаются рекордные средние температуры приземного воздуха в Карибском и Южно-Китайском морях, а также в районах Амазонки и Аляски. В итоге способность государств, находящихся в данных районах, справляться с последствиями избыточной жары будет поставлена под угрозу, предупредили климатологи.

Ранее, в феврале, сообщалось, что, по прогнозам синоптиков, лето 2024 года может побить все рекорды и стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Погодные аномалии будут наблюдаться во всём мире.

По данным Bloomberg, природные катаклизмы могут настичь многие регионы планеты. Там, где традиционно много осадков, может наступить засуха, в то время как на засушливых территориях, напротив, воцарится влажная погода.

Ранее синоптики сообщили какая погода ожидается в марте. 

#погода #ученые #климат #жара

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