В 2025 году в Казахстане построили 162 школы

Ввод новых объектов позволил полностью ликвидировать вопрос трехсменного обучения в городах Астана, Алматы, Шымкент, а также в Карагандинской и Кызылординской областях

Фото: пресс-служба Минпросвещения

По итогам 2025 года в РК завершено строительство 162 школ почти на 236 тыс. ученических мест, из них 112 школ в рамках национального проекта «Келешек мектептері», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Как отметили в министерстве, ввод организаций образования позволил решить проблемы 27 трехсменных и 11 аварийных школ, а также устранить дефицит 160 тыс. ученических мест. В этом направлении ведется системная работа за счет бюджетных средств и привлечения инвестиций.

Одним из наиболее значимых событий в истории страны стал национальный проект «Келешек мектептері», инициированной Главой государства. В рамках нацпроекта завершено строительство еще 112 школ нового формата на 206 тыс. ученических мест, более 40% которых расположены в сельской местности. Напомним, по итогам 2024 года уже введено в эксплуатацию 105 школ на 254 тыс. ученических мест.

На сегодня за счет средств Фонда поддержки инфраструктуры образования построена 81 школа почти на 89 тыс. ученических мест. В том числе по итогам 2025 года введены в эксплуатацию 18 новых школ на 13 тыс. ученических мест. Эти меры направлены на долгосрочное развитие и модернизацию системы образования страны.

Кроме того, по поручению Главы государства за счет возвращенных активов построены две школы в городе Каражал и на станции Манадырь области Ұлытау, а также детский сад в Северо-Казахстанской области. Напомним, за счет средств Специального государственного фонда профинансированы 8 объектов образования, включая 5 школ, 2 детских сада и 1 общежитие.

Дополнительно за счет средств республиканского и местного бюджетов, а также привлечения частных инвестиций построено 30 школ почти на 16 тыс. ученических мест.

Наряду с этим проведены масштабные работы по улучшению действующей инфраструктуры:
• в рамках программы реновации обновлены 209 школ;
• модернизированы 1 тысяча сельских школ в соответствии с современными стандартами;
• для сельских школ закуплены 1196 современных предметных кабинетов.

Ввод новых объектов позволил полностью ликвидировать вопрос трехсменного обучения в городах Астана, Алматы, Шымкент, а также в Карагандинской и Кызылординской областях, добавили в Минпросвещения.

#строительство #школы #итоги года

