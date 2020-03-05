В Абайском районе 3-летний мальчик поджег свою сестру

В службу пожаротушения Абайского района Восточно-Казахстанской области позвонила несовершеннолетняя и сообщила, что "обгорела", пишет Yk-news.kz
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Девочка назвала домашний адрес — село Кундызды.
"Ближайшая пожарная часть находится в 70 километрах от села. Сотрудники ПЧ, чтобы не терять драгоценное время, позвонили в сельский акимат и попросили сходить по указанному адресу", — рассказали в ДЧС ВКО.
Чиновники вместе с полицейскими пришли в частный дом и выяснили, что ребенок действительно получил термический ожог спины. 9-летнюю девочку отвезли в больницу Семея.
"Оказалось, что двое детей 2011 и 2017 года рождения остались дома одни. 3-летний мальчик нашел спички и случайно поджег свою сестру Тогжан, — пояснили в ДЧС. — У девочки загорелась кофта. Хорошо, что она не растерялась - схватила ковш с водой и потушила огонь".