В Абайском районе 3-летний мальчик поджег свою сестру

Происшествия
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Фото: city134.ru
В службу пожаротушения Абайского района Восточно-Казахстанской области позвонила несовершеннолетняя и сообщила, что "обгорела", пишет Yk-news.kz.

Девочка назвала домашний адрес — село Кундызды.

"Ближайшая пожарная часть находится в 70 километрах от села. Сотрудники ПЧ, чтобы не терять драгоценное время, позвонили в сельский акимат и попросили сходить по указанному адресу", — рассказали в ДЧС ВКО.

Чиновники вместе с полицейскими пришли в частный дом и выяснили, что ребенок действительно получил термический ожог спины. 9-летнюю девочку отвезли в больницу Семея.

"Оказалось, что двое детей 2011 и 2017 года рождения остались дома одни. 3-летний мальчик нашел спички и случайно поджег свою сестру Тогжан, — пояснили в ДЧС. — У девочки загорелась кофта. Хорошо, что она не растерялась - схватила ковш с водой и потушила огонь".

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