В АДГС состоялся Open Day для HR-служб

Общество
6
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Сегодня Агентством по делам государственной службы проведён Open Day для HR-специалистов нашей страны на тему «Новые подходы в цифровизации HR». Цель мероприятия – информирование HR-сообщества о современных инструментах цифровизации кадровых процессов, а также обмен опытом по внедрению инновационных решений в развитии человеческого капитала на государственной службе, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: АДГС

В рамках встречи представлены современные информационные системы для автоматизации и цифровой трансформации кадровой работы, реализуемые HR-проекты, направленные на формирование гибридной модели государственной службы.

К участию в Open Day были приглашены представители HR-служб, а также эксперты, вовлечённые в развитие цифровых HR-практик.

Обращаясь к участникам мероприятия, Дархан Жазықбай подчеркнул важность цифровой трансформации и укрепления партнёрства между HR‑службами частного и государственного секторов, особенно в контексте поручений Президента по упрощению приёма на государственную службу квалифицированных специалистов из частного сектора. Эта задача особенно созвучна с ключевыми инициативами, озвученными в Послании Главы государства, в частности, превратить Казахстан в полноценную цифровую страну, развивать компетенции в области искусственного интеллекта и обеспечить повсеместное применение платформенной экономики и больших данных для повышения прозрачности, эффективности и конкурентоспособности государственных институтов.

В ходе встречи участники ознакомились с работой и актуальными задачами Агентства. В центре были подробно представлены вопросы цифрового отбора на государственную службу, а также автоматизации HR-процессов через систему «e-Qyzmet» и Единую кадровую систему.

Также презентован один из крупных HR-проектов, инициированный Главой государства – Президентский молодежный кадровый резерв, который стал важным инструментом в управлении талантами и формировании новой генерации профессиональных государственных служащих.

Заместитель Председателя Агентства А.Г. Ахмедьяр представил гостям проект новой редакции Закона «О государственной службе», направленный на практическую реализацию Концепции развития государственной службы на 2024-2029 годы.

Проведение подобных мероприятий способствует повышению открытости и прозрачности процессов в сфере управления персоналом, а также служит эффективной площадкой для диалога и профессионального взаимодействия между государственными органами и организациями квазигосударственных секторов.

#Астана #госслужба #АДГС

