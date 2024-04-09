В адрес этих ребят звучат только слова благодарности

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Галымжан Теренсай

Бойцы Национальной гвардии МВД РК продолжают оказывать помощь населению в зонах стихийного бедствия

фото пресс-службы Нацгвардии МВД РК

Гвардейцы эвакуируют местное население из зон стихийного бедствия, доставляют гуманитарную помощь в эвакопункты, проводят берегоукрепительные работы, осуществляют отвод воды и очистку каналов. Противопаводковые мероприятия осуществляются во взаимодействии с органами местной исполнительной власти. Военнослужащие воинских частей, Академии и авиабазы Национальной гвардии принимают участие в противопаводковых мероприятиях в шести регионах Казахстана – Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

Летчики Нацгвардии на вертолетах Ми-171Е продолжают совершать облеты подтапливаемых населенных пунктов в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях, а веннослужащие воинской части 6655 круглосуточно в количестве 500 военнослужащих и 17 единиц техники привлечены к организации службы по недопущению мародерства в населенных пунктах. Личный состав воинской части 5517 (г. Уральск) в количестве 90 военнослужащих и 3 единиц техники продолжает принимать участие в проведении противопаводковых мероприятий в населенном пункте Асан – заготавливают и укладывают мешкотары. Бойцы воинской части 6697 (г. Костанай) в количестве 100 военнослужащих и 8 единиц техники с утра до позднего вечера принимают участие в проведении противопаводковых мероприятий в поселке Тауыш Джангельдинского района.

– Личным составом воинской части 6697 Национальной гвардии Республики Казахстан в количестве 100 военнослужащих были выполнены работы по защите населенного пункта Тауыш Джангельдинского райо­на Костанайской области от паводков. Военнослужащими было уложено в общей сложности более одного километра дамбы из мешкотары (более 9 000 мешков). Угрозы подтоп­ления населенного пункта на сегодняшний день нет, – отмечает командир воинской части 6697 полковник Талгат Абдиров.

Гвардейцы также оказывают помощь пострадавшим в Атырауской и Северо-Казахстанской областях.

Отметим, что с начала паводков для спасения людей и их имущества были привлечены 1 303 военнослужащих, 61 единица авиа- и автомобильной техники Национальной гвардии. Эвакуированы 832 человека, оповещены 300 человек из граж­данского населения, очищено арыков общей протяженностью 8 355 м, уложено 70 270 мешкотар, при подрывных работах израсходовано 250 кг аммонита, доставлено 6 800 кг гуманитарной помощи.

#паводок #ЧС #помощь #Нацгвардия #бойцы

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