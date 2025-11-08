Фото: пресс-служба ДГД по Астане

По информации пресс-службы ДГД, нарушение выявлено при таможенном контроле на международном рейсе Пекин – Астана. Прибывший гражданин проследовал через зеленый коридор и не подал таможенную декларацию на перемещаемые табачные изделия.

В ходе досмотра багажа с использованием рентген-телевизионной установки сотрудники ДГД обнаружили 125 блоков (1 250 пачек) сигарет. Указанное количество превышает установленный порог, при котором табачные изделия подлежат обязательному декларированию.

Сотрудники столичного департамента госдоходов напоминают, что табак, никотин и продукция, предназначенная для вдыхания путем нагрева или другими способами (без горения), в количестве более 200 единиц не относятся к товарам личного пользования и подлежат обязательному декларированию.