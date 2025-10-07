В АФМ рассказали о новых инструментах для борьбы с теневой экономикой

Экономика
67
Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

Агентство по финансовому мониторингу внедряет новые инструменты для борьбы с теневой экономикой. Об этом на заседании Правительства рассказал заместитель председателя АФМ Кайрат Бижанов, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметил спикер, немалая часть финансовых нарушений связана с использованием банкоматов в схемах обналичивания.

- Несмотря на принимаемые меры, объем соответствующих операций продолжает расти. Основная уязвимость заключается в возможности проведения анонимных операций без должной идентификации отправителя и получателя. Они часто осуществляются с использованием чужих карт, зарегистрированных на номинальных владельцев, - отметил зампред АФМ.

По словам Кайрата Бижанова, для минимизации рисков Агентством совместно с регулятором выработан комплекс практических решений.

Во-первых, при пополнении карты на сумму свыше 500 тыс. тенге вводится обязательное указание ИИН отправителя (ранее требовался только ИИН получателя). Дополнительно прорабатывается возможность подтверждения операции через мобильное приложение или SMS.

Во-вторых, с 1 января 2026 года банки обязаны хранить записи с видеокамер банкоматов не менее 180 дней, что позволит устанавливать участников подозрительных операций.

В-третьих, рассматривается возможность внедрения биометрической идентификации – распознавания лица или отпечатков пальцев.

Реализация этих мер создаст дополнительный барьер для анонимных транзакций, полагают в АФМ.

 

#АФМ #борьба #теневая экономика

