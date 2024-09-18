В Актау обновляют тепловые трубы, которые не ремонтировали 50 лет

Работа ведется в усиленном режиме, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Мангистауской области

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В настоящее время интенсивно ведется реконструкция магистральных тепловых сетей Актау. 11,4 км тепловой сети поделены на 11 участков.

100% необходимых для замены труб доставлены. Монтажные работы завершены на 90%.