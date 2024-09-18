В Актау обновляют тепловые трубы, которые не ремонтировали 50 лет
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Работа ведется в усиленном режиме, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Мангистауской области
В настоящее время интенсивно ведется реконструкция магистральных тепловых сетей Актау. 11,4 км тепловой сети поделены на 11 участков.
100% необходимых для замены труб доставлены. Монтажные работы завершены на 90%.
«Мы работаем в усиленном режиме, чтобы завершить работы к октябрю. Причин для беспокойства нет», - говорит заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ Мангистауской области Абай Естекбаев.