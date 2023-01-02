В Актау открыли первый цех по изготовлению лянги

Общество
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Игра в лянгу являлась одной из многих игр на свежем воздухе мальчиков-подростков в Средней Азии.

Фото: tourism07.kz

Цех по производству лянги в Актау открыл директор шахматной школы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на tumba_kz

В небольшом цеху работают всего 4 человека. Они изготовили более 50 тысяч экземпляров лянги. Помимо Казахстана товар активно заказывают в Узбекистане и Дагестане.

Лянга — это волан, изготовленный из лоскутка козьей или овечьей шкуры, с пришитой к нему свинцовой "пуговицей" диаметром 2 см и толщиной 2-3 мм, предназначенный для одноимённой подростковой дворовой игры, распространённой в странах Центральной Азии, куда она предположительно попала из Урумчи и Кашгара.

"Сейчас у каждой двери скот не забивают, как раньше. Ещё сложнее со свинцом - найти его проблематично, да и опасно для детей. И эта увлекательная игра, переходившая из поколения в поколение, потихоньку забывается. Я подумал, почему бы не вернуть её", - делится предприниматель Анвар Шайхымов.

Анвар Шайхымов является также директором шахматной школы, и что такое продолжительная игра без движения он знает не понаслышке. Лянга же, уверен Анвар, все компенсирует.

"Пяти минут игры уже хватит, чтобы хорошо размяться, чтобы кровь побежала по телу. Есть безусловная польза глазам и ногам. Причем играть могут и пожилые люди", - говорит Анвар Шайхымов. 

Предприниматель Шайхымов мечтает, чтобы игра преобразовалась в национальный вид спорта. В следующем году он планирует открыть федерацию.

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