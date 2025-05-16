В Актау проложили 1,5 км новых магистральных инженерных сетей

ЖКХ
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Ирина Логвинова
собственный корреспондент по Мангистауской области

В городе ведутся работы по обновлению магистральных инженерных сетей.

Фото: акимат Актау

По информации городского акимата, на сегодняшний день уже проложено 1,5 км нового трубопровода из 9,8 км, запланированных к реконструкции в текущем году, сообщает корреспондент Kazpravda.kz 

Ход строительных работ проинспектировал аким города Абилкаир Байпаков совместно с руководителями структурных подразделений, представителями коммунальных служб и подрядных организаций. В мероприятии приняли участие сотрудники областного управления энергетики и ЖКХ, депутаты городского маслихата, представители ТОО «МАЭК», ГКП «Каспий жылу, су арнасы» и АО «Алматыинжстрой».

Как отметил директор филиала механизированных работ АО «Алматыинжстрой» Сакен Бердибаев, общая протяжённость модернизируемых сетей составляет 9,8 км, что эквивалентно 22 км трубопроводов. Он добавил, что в этом году работы начались раньше, чем в прошлом, а объёмы остались на прежнем уровне.

Аким города поручил подрядным организациям обеспечить своевременное и качественное выполнение работ, подчеркнув важность завершения реконструкции до начала отопительного сезона.

— Для соблюдения сроков и качества исполнения необходимо перевести специалистов на трёхсменный режим работы. Все задействованные структуры должны активно взаимодействовать и оперативно решать возникающие вопросы, — отметил Абилкаир Байпаков.

Также глава города поручил организовать работы таким образом, чтобы минимизировать неудобства для горожан и не создавать препятствий для дорожного движения.

Напомним, в 2023 году в Актау было отремонтировано 11,5 км тепловых сетей. В этом году планируется завершить модернизацию 9,8 км трубопроводов к концу сентября.

#трубы #Акту

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