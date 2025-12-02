Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сообщение о пропаже 16-летнего подростка из Актобе появилось вчера на странице группы «Zello Poisk» в Instagram. В ориентировке указывалось, что юноша вышел из дома в баню, чтобы помочь другу, и пропал. Сегодня стало известно, что его тело найдено в реке, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, 1 декабря в полицию поступило сообщение о пропаже двух человек – 16-летнего подростка и 27-летнего мужчины, которые ушли из дома 30 ноября. В ходе поисковых мероприятий на берегу реки были обнаружены сотовые телефоны пропавших.

К поискам подключили силы ДЧС, военнослужащих и волонтеров «Zello Poisk». Использовались БПЛА с тепловизорами, кинологические и водолазные расчеты, наземная техника и плавательные средства.

В результате водолазы вчера извлекли тело подростка. Сегодня с помощью БПЛА спасатели обнаружили тело второго пропавшего мужчины в 30 метрах от берега. Тела найдены без признаков насильственной смерти.

Следственные мероприятия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.