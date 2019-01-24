В Актобе охранник банка ограбил с игрушечным пистолетом букмекерскую контору
В Актобе неизвестный, угрожая предметом, похожим на пистолет, открыто похитил с кассы букмекерской конторы, расположенной по улице Шернияза, 129 000 тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Актюбинской области.
"По горячим следам" сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан охранник одного из банков, расположенного рядом с букмекерской конторой, у которого изъяты похищенные деньги и игрушечный пистолет", - рассказали в полиции.
Начато досудебное расследование по ст.191 "Грабеж".