В Актобе построят приют для животных

В Актобе по просьбе зоозащитников планируют построить приют для животных, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Диапазон.
Построить приют актюбинцы просят местную власть уже давно. Помещение, где сегодня содержат отловленных бродячих животных, не имеет условий.
"Когда принимали новый закон о животных, говорили, что построят приюты. Сейчас отловленных собак держат в Кызылжаре, как я понимаю. Я была там в прошлом году: там не было условий для большого количества собак. Сидели животные с разными болезнями в общих клетках. В какой-то момент начали драться, послышалось рычание, визг… Смотреть на это больно! Будет ли у нас специализированный приют для животных?" – спрашивает Татьяна.
В акимате сообщили, что проект строительства приюта имеется. И в него планируют включить пожелания зоозащитников.
"Сейчас рассматриваются варианты земли, где можно начать строительство приюта. Вариантов несколько, комиссия будет выбирать подходящий. При разработке проектно-сметной документации учтут пожелания актюбинских зоозащитников. ПСД закончат в этом году. После выделения средств начнем строительство", – сообщил заместитель акима города Жангельды Аубакиров.