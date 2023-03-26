В Актобе построят приют для животных

В Актобе по просьбе зоозащитников планируют построить приют для животных, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Диапазон .

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Построить приют актюбинцы просят местную власть уже давно. Помещение, где сегодня содержат отловленных бродячих животных, не имеет условий.

"Когда принимали новый закон о животных, говорили, что построят приюты. Сейчас отловленных собак держат в Кызылжаре, как я понимаю. Я была там в прошлом году: там не было условий для большого количества собак. Сидели животные с разными болезнями в общих клетках. В какой-то момент начали драться, послышалось рычание, визг… Смотреть на это больно! Будет ли у нас специализированный приют для животных?" – спрашивает Татьяна.

В акимате сообщили, что проект строительства приюта имеется. И в него планируют включить пожелания зоозащитников.

"Сейчас рассматриваются варианты земли, где можно начать строительство приюта. Вариантов несколько, комиссия будет выбирать подходящий. При разработке проектно-сметной документации учтут пожелания актюбинских зоозащитников. ПСД закончат в этом году. После выделения средств начнем строительство", – сообщил заместитель акима города Жангельды Аубакиров.