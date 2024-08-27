В Актобе умершие люди претендовали на жилье

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Актюбинской области подвела итоги анализа деятельности местных исполнительных органов в части своевременной инвентаризации очередей на жилье, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана

По Актюбинской области в очереди состоят свыше 36 тысяч человек, среди которых многодетные семьи, дети-сироты и лица, относящиеся к социально уязвимым слоям населения.

«Установлено, что свыше 100 граждан, которые выехали на постоянное место жительства в другой населенный пункт, с которыми прекращены трудовые отношения и уже приватизировавшие жилье, не были исключены из базы данных нуждающихся в жилище. Кроме того, установлены факты нахождения в очереди 11 умерших людей, которые состояли в очереди наравне с нуждающимися гражданами», – сообщили в ведомстве.

Анализ показал, что инвентаризация списков очередности граждан, нуждающихся в жилище из коммунального жилищного фонда, местными исполнительными органами проведена ненадлежащим образом.

По указанным фактам внесен акт прокурорского надзора, указанные нарушения устранены, добавили в надзорном органе.