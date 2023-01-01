В Актобе женщина насмерть отравилась угарным газом
Происшествия
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Один человек умер и один пострадал в результате пожара.
Информация о возгорании в частном доме по улице Утемисова поступила в Службу спасения 112 в час ночи, 1 января, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Актюбинской области.
К месту вызова было направлено 4 единицы техники и 24 человека. Установлено, что пожар начался в спальне, где загорелись предметы домашнего обихода.
Пожар локализован в 01 час 54 минуты. Общая его площадь составила 10 кв. м.
В результате пострадали 2 человека.
58-летняя женщина отравилась углекислым газом и умерла по дороге в больницу.
82-летняя женщина находится в реанимации.
Причина пожара выясняется.