В Актобе женщина насмерть отравилась угарным газом

Один человек умер и один пострадал в результате пожара.

Фото: Kazpravda.kz

Информация о возгорании в частном доме по улице Утемисова поступила в Службу спасения 112 в час ночи, 1 января, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Актюбинской области.

К месту вызова было направлено 4 единицы техники и 24 человека. Установлено, что пожар начался в спальне, где загорелись предметы домашнего обихода.

Пожар локализован в 01 час 54 минуты. Общая его площадь составила 10 кв. м.

В результате пострадали 2 человека.

58-летняя женщина отравилась углекислым газом и умерла по дороге в больницу.

82-летняя женщина находится в реанимации.

Причина пожара выясняется.