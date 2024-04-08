В Актюбинской области подтоплено более тысячи жилых домов

В связи со сложившейся паводковой ситуацией в городе Актобе и 6 районах области объявлены чрезвычайные ситуации природного характера местного масштаба, передает Kazpravda.kz со ссылкой на СЦК

Фото: СЦК

По информации управления ликвидации ЧС ДЧС Актюбинской области, с 21 марта по области ведутся работы по откачке талой воды, в результате всего откачано более 1 млн 300 тыс. кубометров воды, уложено более 157 тыс. мешкотары и перевезено около 300 тыс. тонн инертных материалов.

Всего в регионе подтоплен 1061 жилой дом. Эвакуировано 10 138 человек, из них 4077 детей. В пунктах временного размещения находятся 1636 человек, в том числе 689 детей. 2536 человек вернулись домой.