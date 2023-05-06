В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
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Дина Устиненко
День части и долгожданный солдатский дембель – два мероприятия объединили накануне празднования Дня защитника Отечества. Взволнованные родители, высматривающие на построении своих повзрослевших отпрысков, ветераны десантно-штурмовых войск – подтянутые седовласые офицеры, выправке которых можно только позавидовать, и, конечно же, виновники торжества – солдаты срочной службы.