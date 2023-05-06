В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой

С торжественной церемонией командование не затягивало. Быстро, четко, по-армейски. Позд­равления, пожелания, напутственные слова – и в путь! Командиры постарались и напоследок дали мощный мотивационный заряд. Разыскали и пригласили первого начальника штаба мотострелкового полка, полковника запаса Леонида Захаренко, в 1970 году формировавшего эту часть. Леонид Владимирович помог связаться с остальными пенсионерами, служившими здесь, и старшее поколение с большим удовольствием дали молодым десантникам свое бата (благословение).

– Помните те славные традиции, которые были заложены в вас в течение службы! Вы удостоены большой чести, не посрамите славную войсковую часть! Счастливого пути вам! Никогда не забывайте родную часть, – сказал полковник Захаренко.

Срочная служба сегодня – это уже не просто долг Родине или обязательство, с которым надо смириться. Срочная служба – это и трамплин в институт. Высшее образование в Казахстане стало доступно без сдачи ЕНТ. Условие одно – отслужить срочную воинскую службу. С нынешнего года программа уже реализуется для военнослужащих, увольняемых в запас.

Именно поэтому родители меняют отношение к службе в армии. Не пытаются отыскать у любимого чада маловероятные болезни или поскорее отдать в коммерческий вуз, предпочитая другое направление – прямиком в военкомат. Так и поступила Михрибанум Махмутова, мама сегодняшнего виновника торжества – Рустама Махмутова. Женщина всегда думала, что будет искать обходные пути, чтобы уберечь сына от службы. Очень боялась армии. «Мамские» страхи передавались и сыну, он тоже с опасением относился к службе.

– Пошли получать приписное свидетельство для оформления на работу, а оформились на службу, – говорит Михрибанум. – Зашла внутрь и поняла – сын должен отдать долг Родине. Стало стыдно за свои прежние мысли. Слезно просила только об одном: чтобы не отправляли служить далеко от дома – у меня еще двое младших детей, с ними было бы непросто преодолевать большие расстояния. Уж не знаю, то ли мои причитания возымели эффект, или просто было свободное место, но сынок мой попал сюда. Мы оба этому очень рады.

Переживания, конечно, были, не скрывает мать. Но к концу служебного года они сошли на нет. Этому способствовали довольно частые встречи, отсутствие жалоб, родительский чат с командованием части и ощутимые положительные изменения в характере и физическом состоянии сына.

– Сынок очень повзрослел, стал подтянутым, крепким. Первое время у него основное переживание было, что остался без Интернета, а через полгода отвык. Я очень довольна, что он отслужил, отдал долг Родине, получил военный билет, – рассказывает Михрибанум Махмутова. – Сам он смеется и не верит, что год был без Интернета, без развлечений. Ему даже радостно, и он не понимает, как раньше полночи играл в компьютерные игры и «зависал» в соцсетях. Рустам рос без отца, и я боялась, что не дам должного воспитания, поэтому безмерно благодарна командованию за своего сына. Он и так очень сознательный, добрый мальчишка был, а теперь еще и возмужал, окреп. Надежда моя и опора!

Последний раз молодые десант­ники прошли торжественным маршем по плацу воинской части. Годы идут, а песни, зовущие домой, остаются прежними. Дембельский гимн «Домой, домой!», и в небо взлетели голубые береты – многолетняя традиция десантников. Этот символ, как и полосатую тельняшку, воины бережно хранят в память о службе в самом элитном роде войск казахстанской армии.

Особую нотку в торжественное мероприятие внесло вручение сертификатов о праве поступ­ления в высшие учебные заведения страны без сдачи ЕНТ. Это стало возможным благодаря меморандуму, подписанному Министерством обороны с десятками отечественных вузов. Согласно рейтингу, составленному специально обученными офицерами, вчерашние солдаты смогут получать образование как на платной, так и на бесплатной основе, получив 100% скидку на обучение.

Радует и то, что из 2 500 увольняемых из Десантно-штурмовых войск солдат 122 изъявили желание поступить в военные вузы, а 200 – продолжить воинскую службу по контракту. И, что немаловажно, сертификатом на право поступления уволенные в запас могут воспользоваться в течение двух лет после срочной службы.

– Служба в Десантно-штурмовых войсках не только закалила меня, но и помогла определиться с выбором будущей профессии. Я твердо решил и уже подал документы для поступления в Военный институт Сухопутных войск, – поделился планами рядовой срочной службы Санжар Байсеитов.

В честь праздничных мероприятий в воинской части состоялся концерт, посвященный Дню защитника Отечества и Дню победы в Великой Отечественной войне, а также смотр тяжелой военной техники.