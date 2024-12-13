В Алматинской области откроются 26 новых учебных заведений

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В Алматинской области в этом году в первый класс пошли 37,6 тысячи детей. В результате проблема трехсменных школ остается актуальной, сообщил глава региона Марат Султангазиев на брифинге в СЦК.

Для решения этой проблемы в рамках национального проекта «Комфортные школы» в текущем году началось строительство 26 школ на 24,9 тысячи мест. С начала года открыто 9 школ на 9 тысяч мест, в том числе две школы за счет средств фонда Болата Отемуратова и школа на полторы тысячи мест в Енбекшиказахском районе, построенная за счет частных инвестиций компании Altyn Adam,- сказал аким Алматинской области.

Он добавил, что до конца года планируется сдать еще пять образовательных учреждений на 6,3 тысячи мест.

«За последние три года на сферу образования выделено 965 миллиардов тенге. Модернизированы 78 школ, из которых в 62 сделали капитальный ремонт. С прошлого года 143 тысячи учеников обеспечены бесплатным горячим питанием. Благодаря принятым мерам уровень качества образования повысился с 66,4% до 67,9%», – отметил Марат Султангазиев.

Внедрение системы QR-кодов для регистрации посещения в дошкольных учреждениях позволило сэкономить 800 млн бюджетных средств, добавил спикер.