В Алматинской области вынесен приговор по делу о хищении субсидий

Закон и Порядок

Также, в ходе расследования выявлена схема выписки фиктивных электронных счетов-фактур

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департамент АФМ по Алматинской области провел расследование по делу о хищении субсидий и незаконной выписке фиктивных счетов-фактур, сообщает Kazpravda.kz 

По информации АФМ, руководитель СПК «БАҒДАУЛЕТ и ПК» и СПК «АМАНТАУ-2023» в течение двух лет незаконно получал государственные субсидии, предусмотренные программами поддержки агропромышленного комплекса.

Как выяснило следствие, в Управление сельского хозяйства предоставлялись фиктивные сведения о закупе сырого молока, а также реализации сливочного масла и твердого сыра. На основании подложных документов из бюджета незаконно выплачены субсидии на сумму более 251 млн тенге.

При этом кооперативы не располагали необходимыми производственными мощностями, оборудованием, работниками и иными ресурсами для осуществления заявленной деятельности.

Кроме того, в ходе расследования выявлена схема выписки фиктивных электронных счетов-фактур через ИП «ComputerService», использовавшегося для оформления мнимых сделок и искусственного снижения налоговой нагрузки контрагентов.

В результате сумма неуплаченных налогов в бюджет превысила 416 млн тенге.

Судом двум участникам преступной схемы назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Кроме того, конфискована в доход государства автомашина «BMW», приобретенная на преступные доходы, добавили в АФМ.
 

#хищение #приговор #субсидии

Популярное

Все
Ключевой элемент социальной политики
Пространство возможностей
Англия обыграла Хорватию в стартовом матче ЧМ-2026
Скончалась Дейви Чейз – звезда «Лило и Стича» и «Звонка»
Умный город: как технологии делают жизнь безопаснее и комфортнее
Сборная Узбекистана уступила команде Колумбии в дебютном матче на ЧМ-2026
Забота на деле
Определены претенденты на соискание Госпремии имени Абая
Как воспитать хороших людей?
Участники проекта Sarbaz+ приняли военную присягу
В Алматинской области вынесен приговор по делу о хищении субсидий
Искусственный интеллект и гендерное равенство
Кредит под низкий процент обошелся в миллионы
Стройплощадка на пляже
Ловушка в один клик
Чехов вышел на сцену с ружьем…
Акимат отреагировал быстро
Возрождая землю, думать о будущем
Язык искусства, понятный миру
Какое имущество коррупционеров подлежит конфискации?
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Казахстанские шахматистки улучшили позиции в мировом рейтинге
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026
Илон Маск стал первым в истории долларовым триллионером
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Текели обретает новый стиль
«Кайрат» и «Семей» разыграют золотой финал
Пятерым осужденным за нарушения ужесточили наказание в Атырауской области
Закон Республики Казахстан
Казахский помогает располагать к себе клиентов
Казахстанский художник победил на старейшем арт-фестивале Италии
Снижение турпотока ударило по гостиницам Алматы
Прокуратура защитила инвестора, строящего овощехранилище в Акмолинской области
В выходные дороги под особым контролем
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Национальный каталог товаров меняет правила торговли
Матч открытия ЧМ-2026 по футболу вошёл в историю
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства

Читайте также

Искусственный интеллект и гендерное равенство
Кредит под низкий процент обошелся в миллионы
Ловушка в один клик
Когда-то здесь было цветочное поле...

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]