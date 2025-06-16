В Алматинской области разгорелся громкий скандал: задержана руководитель общественного объединения, которая, по данным следствия, занималась вовсе не благотворительностью, а циничным обманом доверчивых граждан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как установили правоохранители, женщина собирала средства с населения под благородным предлогом — якобы для помощи в освобождении казахстанцев, осужденных за рубежом. Обещаниями и громкими заявлениями она вызывала сочувствие и доверие, но, как выяснилось, собранные деньги оседали в ее кармане.

«Подозреваемая организовала сбор пожертвований, позиционируя себя как борца за справедливость и права соотечественников. Однако полученные средства, по предварительным данным, тратились не на правовую помощь, а на личные нужды», — отметили в полиции.

В отношении женщины избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ведется досудебное расследование по статье 190 УК РК — «Мошенничество».

Другие подробности не разглашаются в связи с тайной следствия. Однако уже сейчас дело вызвало резонанс в обществе: граждане возмущены тем, как доверие и сочувствие были использованы в преступных целях.

Если вина подозреваемой будет доказана, ей может грозить серьезное наказание, вплоть до длительного лишения свободы.