В селе Казыбек-бек Жамбылского района состоялся запуск подводящего газопровода и газораспределительных сетей, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: акимат Алматинской области

Стоимость проекта составила 4,2 млрд тенге.

Как отметили участники церемонии – представители местных властей и газоснабжающих компаний, данный проект – важный этап на пути к полной газификации Алматинской области. Это реальный стимул для развития села, привлечения инвестиций и улучшения экологической ситуации.

По словам заместителя акима области Асета Масабаева, стабильное газоснабжение открывает новые перспективы для сельской местности. Появляется возможность развивать экономику, малый бизнес, создавать рабочие места. Помимо поселка Казыбек-бек газораспределительная система охватит еще пять близлежащих сел.

Строительство газопровода началось в декабре 2023 года и завершилось досрочно, хотя по графику отводилось 26 месяцев.

По данным акимата области, работы по строительству газораспределительных сетей продолжаются в Конаеве, Балхашском, Жамбылском и Илийском районах. Полностью завершить газификацию региона планируется к 2030 году.