В Алматы автобус наехал на пешехода: девушка погибла

Фото: Kazpravda.kz

В Алматы водитель автобуса совершил наезд на 24-летнюю девушку, которая от полученных ран скончалась, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города Алматы.

ДТП произошло 14 декабря вечером в Турксибском районе.

50-летний водитель за рулем пассажирского автобуса марки "FOTON", следуя по Кульджинскому тракту в южном направлении, производя маневр правого поворота, допустил наезд на 24-летнюю девушку.

Как сообщили в полиции пешеход пересекала проезжую часть в неустановленном направлении.

В результате ДТП девушка с различными травмами госпитализирована в больницу, где от полученных травм скончалась.

По данному инциденту ведется расследование. Назначены соответствующие экспертизы.