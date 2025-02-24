В Алматы онкобольным не присваивали инвалидность

Прокуратура города пресекла несправедливую практику, при которой пациенты с онкологическими заболеваниями не направлялись для установления инвалидности, несмотря на наличие стойких нарушений функций организма, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Это лишало людей права на получение социальных пособий и необходимых гарантий.

В результате вмешательства прокуратуры 8 пациентам была присвоена инвалидность I группы, а 9 руководителей городских поликлиник привлечены к дисциплинарной ответственности.

Это событие подчеркивает важность защиты прав пациентов и усиливает уверенность в дальнейшем улучшении медицинской системы Алматы.

Ранее о нарушени прав онкобольных сообщалось прокуратурой ЗКО. В частности, 58 человек, имеющих онкологические заболевания и стойкое нарушение функций организма, не имели инвалидности.