10 декабря в департамент полиции Алматы поступило сообщение о публикации в социальных сетях угроз в адрес образовательного учреждения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Скрин с видео МВД

На аккаунте неизвестного лица была размещена надпись угрожающего характера, сопровождаемая изображением оружия и намеком на возможное насилие в отношении школ. Сотрудники управления по противодействию киберпреступности ДП Алматы оперативно провели необходимые мероприятия.

В кратчайшие сроки был установлен автор публикации - учащийся 8-го класса школы № 207 Наурызбайского района Алматы. Подросток доставлен в полицию. С ним проведена профилактическая работа с разъяснением последствий подобных противоправных действий. Родители привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

— Позиция полиции однозначна: любые угрозы будут пресекаться жестко и незамедлительно. Это не шутки и не безобидные публикации. Каждое подобное сообщение вызывает тревогу в обществе, отвлекает силы экстренных служб и создает угрозу безопасности. Виновные будут привлечены к ответственности — независимо от возраста и мотива. Полиция обращается к родителям: контроль за поведением детей, их онлайн-активностью и кругом общения является прямой вашей обязанностью, — отметил заместитель начальника управления общественной безопасности ДП Алматы Тимур Ногайбаев.

Полиция призывает граждан незамедлительно сообщать о подозрительных публикациях и проводит системную профилактику среди подростков по вопросам цифровой безопасности и ответственности в интернете.

