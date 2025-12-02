В книге представлены произведения ведущих корейских авторов, которые дают казахстанским читателям возможность ознакомиться с эстетикой и тонкой эмоциональностью корейской литературы. В сборник вошли сочинения Ли Хе Сока, Хен Джон Гона, Ким Юджонга и Хван Сун Вона. Над переводом работали Акерке Абаган, Айгерим Белялова и Айгерим Сайлаукенова.

Казахстанские переводчики стремились перевести оригинальные тексты на казахский язык, максимально сохранив их композицию, художественные особенности и выразительность авторского стиля. Значение данного проекта выходит за рамки обычной переводческой деятельности: с точки зрения культурного и научного обмена издание обладает особой академической ценностью.

– Издание сборника корейской прозы на казахском языке станет важным стимулом для дальнейшего развития культурного и академического обмена между Казахстаном и Республикой Корея, – отметил Генеральный консул Республики Корея в Алматы Ха Тэ Ук.